Familia Loikovici din Ovcea

Doi oameni minunați care împreună au trecut prin bune și prin mai puțin bune, copii ascultători și respectuoși – toți împreună formează familia pe care o veți cunoaște în această săptămână.

Mamă eroină și gospodină desăvârșită

Începem povestea cu Ancuța, mama eroină, cea care mărturisește că ziua ei începe înainte de ora 7 dimineața și se termină după miezul nopții.

Ancuța Viorica Loikovici s-a născut pe data de 11 ianuarie 1980 în Negrești-Oaș, județul Satu Mare, România. De profesie este economist, iar în domeniul economiei are 10 ani de muncă. A terminat Liceul de Drept și Activități de Birou ,,9 Mai” din Belgrad și Școala de Înalte Studii de Afaceri, tot la Belgrad. De-a lungul timpului Ancuța a avut mai multe posturi de muncă. Ne spune că dintre toate cel mai mult i-a plăcut postul pe care l-a ocupat trei ani într-o librărie.



În prezent Ancuța este căsnică, iar printre numeroasele obligații pe care le are găsește timp și pentru pasiunile ei: decorațiunile interioare și florile. Despre aceste pasiuni ne spune următoarele: ,,Amalgamul de sentimente şi întrebări fără răspuns, ca rezultat al întâmplărilor din viaţa mea, mă fac să mă refugiez în lumea frumoasă a florilor și a decorațiunilor interioare. Îmi ocup timpul cu ele și așa mai ies din lumea sentimentelor care mă încercă de foarte multe ori”.

Miloš, tată și soț devotat

Miloš Loikovici s-a născut pe data de 6 iulie 1983 la Belgrad. A terminat Școala de Științe Tehnice GSP la Belgrad. A lucrat 19 ani ca șofer de gardă de corp, iar acum este angajat pe post de om de întreținere la o școală.

Miloš și Ancuța s-au cunoscut în anul 2005, pe când femeia era angajată la librarie. De atunci sunt împreună. Destinele lor s-au unit prin căsătorie în anul 2008.



Despre Miloš mai adăugăm că este un tată implicat în creșterea și în educația copiilor. Timpul său liber îl dedică întru totul copiilor. Îi plac câinii de rasă cane corso și în puținul timp liber care îi rămâne se ocupă de creșterea acestora.

Pe lângă serviciul pe care îl are, Miloš se ocupă împreună cu soția sa și cu vânzarea produselor necesare pentru copii și bebeluși. Aceste produse le comandă din străinătate, iar apoi le vând pe diferite site-uri de socializare. În zilele de sâmbătă și duminică cei interesați de aceste produse îi pot întâlni la piețele vechi din Belgrad și Panciova.

Ancuța și Miloš au împreună patru copii

Vuk și Lazar s-au născut pe 1 aprilie 2009 la Belgrad. Lazar este elev în clasa a V-a. Îi place foarte mult istoria, așa că în timpul liber citește cărți din acest domeniu. Este un băiat care are mai multe pasiuni, între care: polo pe apă, călărie, șah și folclor. Are medalii și cupe la sportul său preferat. La polo pe apă a primit anul trecut cupa pentru cel mai tânăr jucător din echipă, iar anul acesta a primit cupa pentru cea mai bună avansare într-un an de zile. Are multe medalii și la șah.



Lazar este un băiat foarte implicat în tot ceea ce face, o mână de ajutor pentru părinții săi și un sprijin de nădejde pentru fratele său geamăn.

Vuk, născut în aceeași zi cu Lazar, suferă de paralizie cerebrală. Părinții au făcut și fac în continuare eforturi pentru ca Vuk să ducă o viață normală. Au mers cu el la terapia cu celule stem și reabilitare intensă în Austria, Slovacia și în Ungaria. Din păcate, pandemia a oprit deplasările în străinătate, iar acum părinții merg cu el la terapii în Belgrad.

Vuk este clasa a IV- a, iar orele sale de școală se desfășoară acasă. În sânul familiei Vuk se simte ocrotit și iubit. Cu siguranță simte că atât părinții, cât și frații săi, sunt alături de el.



Cei care vor să contribuie la terapiile lui Vuk, care acum se desfășoară la Belgrad, pot trimite SMS cu textul 80 la numărul 3030. Contribuția ta și contribuția mea pot face diferență pe termen lung!

Cel de-a treilea copil al familiei este fetița Simona, care s-a născut pe data de 1 noiembrie 2012 la Belgrad. Simona adoră cărțile de povești. Este elevă în clasa a II-a și are foarte multe pasiuni, printre care se numără înotul și folclorul. În plus, Simona ia și lecții de pian.



David, mezinul familiei, s-a născut pe data de 7 martie în anul 2014 la Belgrad. Băiatul este preșcolar, însă nu se lasă mai prejos! Este și el un băiețel implicat și pasionat de diferite sporturi.

De lăudat este faptul că toți cei trei copii ai familiei sunt membri ai Asociației Culturale ,,Steaua” din Ovcea al cărei președinte este Dorel Cina. Au mers cu regularitate la orele de dans popular, dar, din păcate, pandemia i-a oprit. Își vor relua cursul când situația va permite.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 18 din 1-8 mai 2021