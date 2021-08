Familia Radu din Uzdin

Uneori poate fi dificil să spui în cuvinte cât de mult înseamnă pentru tine cei dragi. A fi o familie înseamnă să faci parte din ceva minunat, să iubeşti şi să fii iubit pentru tot restul vieții tale.

Denisa este asistentă medicală

Copiii Daria și Filip sunt bucuria noastră. Ei ne înnobilează viața şi îi dau un sens, afirmă Denisa și Marian.

Bucuria Denisei este grija pentru pacienți și încrederea care se dezvoltă odată cu această relație. Femeia lucrează la Centrul Clinic al Serbiei din Belgrad. Serviciul o împlinește, iar dânsa le oferă pacienților îngrijirea pe care aceştia o merită. Există o satisfacție în a-i ajuta pe ceilalți să-și atingă obiectivele, fie că este vorba despre îmbunătăţirea stării de sănătate sau de educația medicală. A avea o influență asupra pacienților și comunității este cea mai mare recompensă în asistența medicală.

Îmi place asistența medicală deoarece este o profesie care nu încetează să ofere. Înveți lucruri noi în fiecare zi, iar oportunitatea de creștere este aproape nelimitată. Mă simt atât de bine când văd îmbunătățiri la pacienții mei și când le ofer sprijin emoțional. Faptul că am putut ajuta pe cineva îmi oferă linişte interioară. Mama mi-a spus: ,,Când ai pacienţi şi familie, iar ei se simt bine, consideră că acest lucru este o binecuvântare”. Încă îmi număr binecuvântările în fiecare zi, afirmă Denisa.



O împlineşte cariera flexibilă în domeniul asistenţei medicale. Există numeroase oportunități de a vă extinde cariera în multe locuri. În calitate de asistent medical de îngrijire critică, am lucrat foarte strâns cu toți membrii echipei pentru a le oferi pacienților asistență excelentă.

Motivul pentru care îmi place să fiu asistentă este că mă simt mulţumită atunci când fac o schimbare în viaţa cuiva. Este frumos atunci când privești pacientul în ochi și vezi fereastra către sufletul său, când doar o atingere sau un cuvânt pot face o legătură. Îmi place să stabilesc o relație bazată pe încredere care îmi permite să-mi îndrum pacienții către o stare de sănătate mai bună, a spus Denisa.

Copilăria noastră este o poveste în care satul nostru înseamnă mult. Am învăţat multe şi de aceea niciodată nu vom uita unde am crescut. Satul nostru este locul care ne defineşte ca oameni. Este un loc cu oameni dragi, buni, inimoşi, gospodari şi prieteni săritori la nevoie, în care poţi avea nădejde. E un sat pitoresc cu o mulţime de tradiţii.

Marian, vânător pasionat și antrenor canin

Pe Marian vânătoarea îl pasionează încă din tinerețe. Împreună cu prietenii a mers la vânat. Pe parcurs a devenit membru al Societății Vânătorilor „Zec” din Uzdin.

Îi place să se trezescă devreme când merge la vânătoare. Vânatul matinal are o magie proprie. Mă încântă natura în orele dimineţii… – povestește Marian şi adaugă: Adrenalina funcționează atunci când simți frig, zăpadă, când dimineața căprioara sare din somn, iar aburul iese în nas, într-o dimineață de septembrie, când se împerechează căprioarele… Cerbul urlă, trișează … Apoi vânăm căprioare. Este mai ușor să te apropii de ele. Cerbii sunt neglijenţi. Cel mai mult îmi place să vânez mistreţi și căprioare. Căprioarele sunt vânate doar vara, timp de câteva luni. Vânătoarea începe la 1 mai și se termină în momentul împerecherii, în august. Există un calendar pentru toate – afirmă Marian.



Licențele profesionale de antrenor canin acoperă cea mai largă gamă de antrenamente pentru câini, de la cel clasic pentru antrenorii de câini ghizi, până la cei specializați pentru lucrul cu câini de căutare şi câini de sânge, de vânătoare. Premisele importante sunt ca animalul să fie sănătos din punct de vedere psihic și fizic pentru a urma antrenamentul, să nu existe boli ereditare, să fie crescut în mod corespunzător, iar în perioada de la a opta până la a noua săptămână de viață să fi fost separat de așternut și predat noului proprietar. De asemenea, este necesar ca patrupedul să fie vaccinat corespunzător, iar toate simţurile sale să fie dezvoltate, afirmă Marian.

Acesta este momentul din viața copiilor mei în care ei au cea mai mare nevoie de mine. Mă bucur că mi se adresează pentru îndrumare şi că pot fi aici pentru ei toată ziua, în fiecare zi, afirmă Denisa.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 28 august 2021