Floarea este cel mai frumos și delicat lucru pe care l-a zămislit natura

În acest număr al săptămânalului nostru vă prezentăm familia Cojocar din Nicolinț, Persa (n. 1954) și Petru-Luțu (n. 1949). Nu întâmplător le-am trecut pragul casei – sunt bunii mei prieteni, două persoane deosebite care iubesc plantele, florile, natura și păsările. Persa s-a născut la Alibunar, în familia Gean iar drumul vieții a dus-o la Nicolinț unde și-a întemeiat familia alături de Petru. Și-au crescut cu dragoste pe cei doi fii, Cristian și Daniel, nutrind aceiași dragoste pentru nepoții Daniela și Alexandar și Ianis Cristian care împreună cu mama Ionelia și tatăl Daniel trăiesc în Austria, în orașul Graz.

Când ați îndrăgit florile?

-Florile le-am îndrăgit încă din anii copilăriei. Bunica mea din partea tatălui, Sofica, avea o pasiune deosebită pentru flori. În acele vremuri nu erau atâtea soiuri de flori, astfel că pe lângă florile din grădină, bunica cultiva cu drag mușcate. Nu avea un secret aparte pentru îngrijirea lor, le rupea doar florile și frunzele uscate și le uda la timp. În fiecare primăvară le scotea din casă și le punea în veranda casei, astfel că până în toamnă târzie curtea noastră avea un farmec aparte. Erau mușcate cu frunze mari și flori extraordinar de frumoase care te îmbătau cu frumusețea lor. Printre ele predominau mușcatele de un roșu aprins pe care și astăzi le păstrez în amintire.

Vă amintiți, poate, care era prima floare pe care ați procurat-o?

Stabilindu-mă la Nicolinț, în familia soțului meu, am început să umplu casa și curtea de flori. Aveam mână liberă să aranjez totul după bunul meu gust pentru că soacra mea nu prea iubea florile. Întotdeauna mi-am dorit niște mușcate curgătoare, astfel că mi-am procurat două pe care le-am pus de o parte și de cealaltă a ușii de la intrare în casă. Aveau, normal, culoarea roșie. Cu timpul ne-am ridicat o casă spațioasă, la etaj în strada principală cu o curte imensă, astfel că treptat mi-am procurat multe flori. Cu trecerea anilor, fii noștri, Cristian și Daniel au crescut, astfel că am avut mai mult timp liber să mă ocup de flori.

Ce fel de specii de plante aveți?

În prezent, am o sumedenie de specii de plante, atât de cameră cât și de grădină. La loc de cinste sunt orhideele pe care le-am aranjate pe pervazul ferestrelor de la stradă. Pe pervazul camerei de zi, dar nu numai aici, am viorele africane, în toate culorile posibile iar pe pervazul ferestrei din bucătărie, tronează cactușii. Urmează vreo 30 de ghivece cu sanseveria, înalte de aproximativ un metru care, în ultimii ani, fac o floare ciudată, de fapt o grămadă de floricele mici albe verzui cu un miros extraordinar de frumos, postate pe un lujer. Mai am diefenbahia, dracena, mai multe soiuri de calathea și yuka, clivia, un soi de yuka care face floare la câțiva ani distanță, niște flori albe, superbe cu miros îmbătător, mai am begonii, philodendron și altele la care nu le mai știu numele.

Eufrozina GREONEANŢ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 5 din 3 februarie