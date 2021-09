Gătirea mâncărurilor tradiţionale este pasiunea lui

Pe Ion Muncean îl apreciază sătenii pentru că pregăteşte cele mai gustoase mâncăruri şi cel mai bun grătar. La toate întâlnirile de suflet, unde se pregătesc mâncăruri tradiţionale, maestru bucătarul Ion, este de neînlocuit. Aici se simte în largul său, iar Ion se dedică cu trup şi suflet pentru a face pe plac prietenilor lui dragi cu care a crescut împreună şi a copilărit. Anii copilăriei şi ai tinereţii nu se uită niciodată şi nici prietenii devotaţi care sunt mulţi la număr.

,,Particip de la prima ediţie a concursului de gătire a gulaşului din carne de vită, şi sper că voi continua şi pe viitor. Îmi place să gătesc fel de fel de mâncăruri tradiţionale, dar prepararea gulaşului este preferatul meu. Vă divulg doar un mic secret: pentru ca gulaşul să fie gustos, carnea trebuie să fie de calitate superioară, şi apoi, pe locul doi sunt ingredientele care trebuie adăugate, însă ele rămân micul meu secret. Fiecare bucătar are stilul său de pregătire a gulaşului, ceea ce este şi un lucru firesc, însă eu încerc să-l prepar pentru a fi pe gustul celor care preferă acest gen de mâncare tradiţională. Eu, de fapt, sunt un bucătar pasionat, şi deseori la început am experimentat din proprie iniţiativă. Am observat că prietenii mei au rămas surprinşi de gulaşul pregătit de mine, iar eu am fost cel mai fericit, deoarece am descoperit care le sunt preferinţele.

Ion MĂRGAN

