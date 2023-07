Gospodină cu mâini de aur

Obligațiile de zi cu zi nu le mai permit femeilor să fie gospodine adevărate, cum era cazul în trecut. Avem tot mai puţin timp liber, iar preocupările sunt din ce în ce mai multe. Așadar, tot mai multe femei comandă pentru petreceri produse de patiserie și cofetărie. La Torac sunt câteva femei care fac torturi și prăjituri la comandă, iar una dintre ele este Ileana Jojić (n. 1961), a cărei poveste ne dovedește că ne putem atinge toate obiectivele cu puțină voință și dedicație.

Totul a început după ce s-a pensionat, când a decis să se reprofileze și să înceapă o afacere cu prăjituri. Afacerea se diferențiază însă de celelalte patiserii și cofetării prin faptul că Ileana face prăjituri de casă, după rețete tradiționale. Prăjiturile sunt, aşadar, de o calitate mai bună, deoarece nu conţin emulgatori sau aditivi alimentari care se regăsesc în produsele din comerț.

După ce am ieşit la pensie în urmă cu cinci ani, având la dispoziție mai mult timp liber, am început să fac torturi și prăjituri la comandă. Este un lucru care mi-a plăcut şi în tinereţe, dar căruia nu m-am putut dedica din cauza serviciului. Am fost angajată 25 de ani la Cooperativa Agricolă ,,Toracul” din loc. După ce cooperativa a dat faliment, m-am angajat la școala generală din Torac. După 13 ani m-am pensionat. Eram acasă, aveam timp, energie, voință și simțeam că mai pot face ceva. Am ajuns la ideea să încep o afacere în care să combin pasiunea cu frumosul, o afacere care pe lângă împlinire sufletească să îmi aducă şi bani – mărturisește interlocutoarea noastră.

Prin practică obţinem măiestrie. La început, Ileana a făcut prăjituri și torturi după reţete tradiţionale, de a căror calitate nu s-a îndoit. Cu timpul, a încercat şi alte reţete. Interlocutoarea noastră spune că învaţă mereu şi ţine pas cu cererile de pe piaţă, fiind conştientă de faptul că şi prepararea prăjiturilor ţine de tendinţe.

