Grădina mea deține mai multe ecosisteme într-unul singur

În acest număr îl prezentăm pe Felipe León în vârsta de 23 ani. Locuiește în orașul Caracas din Venezuela. Felipe este un mare iubitor de plante și animale. Încă de mic copil a îndrăgit plantele, privind-o pe bunica lui cum îngrijește minunata sa grădină. De la dânsul am aflat că este poreclit Dandelion, ceea ce, în limba engleză, este păpădie. O plantă medicinală care o admiră în mod aparte, iar precum știți această plantă interesantă, crește oriunde duce vântul semințele suflate în aer.

Să-i descoperim povestea:

-Prima amintire pe care o am legată de o plantă, a fost în școala elementară când am primit sarcina să germinăm semințe, și pot spune că sarcina mea, a ieșit foarte bine. Mi s-a părut surprinzător să văd cât de mult a crescut planta mea, pe care am obținut-o din semințe. Am simțit mereu o anumită emoție când am a fost întrebat despre subiecte legate de biologie.

Prima plantă pe care am primit-o în dar a fost pe la vârsta de 17 ani, a fost un cactus opuntia caracteristic pentru zona unde trăiesc. Văzând că bunica mea avea multe, am încercat să le cultiv și eu, dar îmi era frică că nu am să știu cum să le îngrijesc. Ca orice începător, scoteam florile, adică plantele în general și le puneam în apă crezând că vor trai. Ca urmare a boom-ului pe care cactușii au început să-l aibă pe rețelele de socializare, sentimentul de a-i avea a crescut și de îndată ce am început să-i achiziționez, nu a mai fost cale de întoarcere, s-au adăugat rând pe rând noi exemplare și așa colecția mea, până în ziua de azi, a crescut foarte mult.

O comparație pe care eu o fac, ar fi următoarea: nevoia de a cultiva plante este precum ai juca un joc video, pe măsură ce îl joci, treci de la un nivel la altul și astfel înveți din propria experiență cum să ai grijă de ele.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 23 martie