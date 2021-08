Harabagiu Adalgiza, şahistă, originară din România, domiciliată la Satu Nou

Adalgiza este originară din București, România, căsătorită la Satu Nou. Este profesoară de arte plastice, a lucrat câțiva ani ca și cadru didactic la o școală liceală din București. Jocul la tabla de șah l-a îndrăgit încă din băncile școlare. Această pasiune a moștenit-o de la tatăl ei care juca șah în lotul național al României, și era foarte apreciat printre șahiștii de talie mondială. După căsătorie, la îndemnul lui Aurel Mic, un șahist pasionat din Satu Nou, care ani în șir era președinte al Clubului de șah, Adalgiza devine membru activ al acestei asociații sportive. Urmează perioada de lansare a șahistei, astfel că în palmaresul ei de șahistă s-au înșirat câteva succese remarcabile. Pe șahista Adalgiza am întâlnit-o la turneul de șah rapid organizat cu prilejul marcării sărbătorii satului.

,,Am început să joc șah încă de când eram mică, când eram elevă de clasa a VI-a la școala generală. Dragostea pentru șah am moștenit-o de la tatăl meu care era un șahist apreciat în perioada ceaușistă. Pe soțul meu l-am cunoscut când era la un turneu de șah organizat la Euforie Nord, pe litoral, în România. Am făcut parte și eu din lotul național al României. Datorită pasiunii mele de a practica acest sport al minții, am devenit susținătoarea titlului de maistor la categoria femei.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 21 august 2021