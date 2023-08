Îmi place tot ce e albastru

În această săptămână o prezentăm pe Lia Teodora Ianto. De la interlocutoarea noastră aflăm că scrie versuri din anul 2000 cu pseudonimul Natalia Micalona. S-a născut în 10 martie 1988 în județul Arad. De profesie este psihoterapeut și practică masajul terapeutic. A absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și masteratul în psihologie clinică și psihoterapii. Anul acesta a terminat și Școala Postliceală Sanitară ca asistent medical generalist.

Să-i descoperim povestea:

,,Îmi place să ajut oamenii, pentru ca ei să devină mai buni. În ideea aceasta, în anul 2014 am început să scriu texte de dezvoltare personală. Astăzi am patru cărți scrise despre cum să devii o formă mai evoluată a ta. Sunt voluntar în cultură. Înainte de pandemie am avut binecuvântarea să organizez, cu sprijinul Bibliotecii Județene ,,A. D. Xenopol” din Arad, două festivaluri de literatură pe scena Teatrului de Vară, alături de poeți, prozatori, actori în devenire și cântăreți.

Anul acesta mi-am propus să vin în fața cititorului cu un CV de 23 de cărți editate până la vârsta de 35 de ani. Sunt o persoană independentă, liberă. Iubesc loialitatea și dăruirea prin fapte demne de urmat. Sunt loială mie, sentimentelor mele, trăirilor sufletești care mă leagă sau mă dezleagă de sufletul pereche. Iubesc pisicile și cățeii, copiii și cărțile, filmele psihologice și de acțiune.

Maria RADU NOVAC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 34 din 26 august