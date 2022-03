În aceste vremuri tulburi, muzica reprezintă un adevărat remediu pentru suflet

În preajma zilei de 13 martie, Ziua Românilor din Ovcea, au avut loc mai multe evenimente axate pe tradiția și pe cultura ovcenilor. La ora 15 a început concursul gastronomic ,,Ceaunul”. A urmat expoziția de costume populare românești, organizată de Asociația Femeilor ,,Etno Art Ovcea”. La expoziție s-au prezentat și asociațiile ,,Bunicuțele” din Uzdin, ,,Etno Art Brakos” din Alibunar și ,,Secția de păstrarea credinței, culturii, limbii, tradiției și toate bunurile sărcienților” din Sărcia.

La ora 18 am pornit într-o călătorie muzicală alături de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, dirijată de profesorul Alexandru Frianț. În cadrul acestui concert, am redescoperit ce înseamnă dragostea față de folclor și tradiții. Alături de Orchestra CNMNR, am revenit la valorile care ne fac sufletul să vibreze și ne-am bucurat de cântecele pe care ni le-au oferit în dar numeroșii soliști vocali și instrumentiști.

Pe scenă s-au prezentat solistele vocale din Ovcea, Grațiela și Gabriela Brăgean, care au interpretat două cântece. Cu melodii la saxofon sopran ne-a încântat Matei Magda din Seleuș, fiind urmat de solista vocală Teodora Mic din Satu Nou. Sava Baniaș din

Doloave a interpetat melodii la trompetă, iar acest bloc muzical l-a încheiat solista vocală Vanesa Crețu din Uzdin.

Muzica este graiul sufletului. Ea stârnește în noi cele mai profunde sentimente. De acest lucru ne-am convins alături de solistul vocal Adonis Voin din Coștei, soliștii instrumentiști la acordeon, Leonid Ardelean din Nicolinț și Maribel Șoșdean din Sân-Mihai, solista vocală Cristina Mic din Satu Nou și solistul instrumentist la saxofon sopran, David Butan din Coștei.

În aceste vremuri tulburi, muzica și momentele umoristice reprezintă un adevărat remediu pentru suflet. După blocul muzical, ne-am delectat alături de umoristul Ionel Lazăr din Ovcea, care a prezentat câteva momente hazlii.

Adriana PETROI

