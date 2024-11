În căutarea sensului vieții

Poveștile oamenilor noștri, cuprinse în rubrica „Vârsta de aur”, continuă. În această săptămână, îl vom prezenta pe neobositul Dorel Mohora, o personalitate care ne demonstrează că vârsta este doar un număr. A dus o viață activă și, astăzi, ca pensionar, continuă să se dedice cu aceeași pasiune și angajament.

Mă numesc Dorel Mohora, de mic m-au chemat Doru și m-am născut într-o familie de învățători de la sat. Școala primară am terminat-o în satul natal, Sân-Ianăș. Pe atunci, școala avea aproximativ 100 de elevi, era prin anul 1964 și avea 8 clase. Astăzi, însă, are doar primele 4 clase și câțiva elevi. Liceul, în limba română, secția lingvistică, l-am frecventat la Vârșeț. După liceu, am absolvit Facultatea de Drept la Belgrad, iar ca jurist am lucrat în domeniul economic, juridic și în instituțiile de educație și de stat. Am fost secretar la Centrul Școlar „Bratstvo i jedinstvo” din Vârșeț, judecător la Tribunalul Muncii Asociate din Panciova, avocat și jurist la Slujba Națională de Angajare a Serbiei, unde am ocupat diverse funcții până la pensionare.

Din anul 2022, sunt pensionar – se prezintă pe scurt.

În prezent, Dorel este activ în sectorul nonguvernamental, dedicându-se problemelor sociale, sindicale și ecologice. Afirmă că preocupările sale au fost, sunt și vor rămâne variate.

Dorel este, de asemenea, un pasionat scriitor, publicând eseuri și aforisme online. A obținut recunoaștere la festivaluri de literatură și a participat la concursuri internaționale, unde a fost premiat pentru contribuțiile sale. A participat la Festivalul de Satiră și Umor de la Torac, unde a obținut locul II, și menționează participarea sa la un concurs internațional de aforisme la Tecuci, România, unde a primit o mențiune specială. În plus, el creează materiale video pe teme culturale și sociale, pe care le distribuie pe canalele sale de YouTube și Facebook.

Temele mele provin din preocupările legate de cultură, folclor și călătoriile pe care le fac. Acestea sunt reflectate pe canalul meu de YouTube „Mohora Doru”, iar pe un alt canal public materiale video pe teme sociale. Am cinci pagini diferite pe Facebook: una este pagina mea personală, în limba sârbă, și am un grup în limba română, „Natura omului”, al cărui administrator sunt, unde public aforisme și eseuri, dar și materiale video. Pe lângă aceste pagini, mai am două pagini pe teme sociale, unde public aforisme, eseuri și, ocazional, articole sau materiale video: „Gradjansko sindikalni front” și o pagină mai nouă, „Reformski narodni pokret”, unde militez pentru adoptarea unei constituții a poporului, care să rezolve multe dintre problemele societății actuale. Al cincilea cont pe Facebook este dedicat ecologiei și reprezintă un grup mai mare, care numără peste 600 de membri: „Să împădurim Voivodina”. Aceasta este o inițiativă importantă pentru reducerea poluării.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 2 noiembrie