Încă o prezentare reușită

În spirit de sărbătoare, la Căminul Cultural din Ghilad, România, a fost organizat, pe 17 decembrie 2022, Festivalul de Datini, Colinde și Obiceiuri de Iarnă. La spectacol au participat oaspeți din Deta și din două localități din Serbia, Sân-Ianăș și Glogoni.

După cum aflăm de la Dorel Marianu, dirijorul Orchestrei SCA „Veselia” și managerul de relații publice al societății aminitite, la Festivalul de Datini, Colinde și Obiceiuri de Iarnă de la Ghilad au participat la invitația lui Ovidiu Ivancea, directorul şcolii gimnaziale din Ghilad. „Cu dânsul colaborăm încă din anul 2013, când era director al Casei de Cultură din Deta. Am rămas cu impresii foarte plăcute. Organizatorii ne-au întâmpinat foarte bine. Mai întâi am mers la școală, unde am fost serviți cu langoși și gogoși. Acolo ne-am și pregătit pentru spectacol”, afirmă Dorel Marianu.

Societatea Cultural-Artistică „Veselia” din Glogoni s-a prezentat în fața spectatorilor de la Ghilad cu un program bogat. Dorel Marianu a cântat la nai o suită tradițională, acompaniat de Orchestra SCA „Veselia” din Glogoni. Apoi, solista vocală Teodora Mic din Satu Nou a cântat o colindă și trei cântece tradiționale.

Sanela CRĂINEAN

