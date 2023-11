Informarea în limbile minorităților naționale

Pe 15 noiembrie, la Covăcița, a fost organizat forumul care tratează poziția mass-mediei minoritare. În cadrul întâlnirii s-au discutat teme precum informațiile în limbile minoritare, rolul și viitorul televiziunii, presei scrise și posturilor de radio, ascensiunea platformelor online și interesele publicului tânăr.

Portalul Oko Info din Covăcița și RTV OK au organizat acest eveniment cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relații cu Comunitățile Religioase.

La această întâlnire s-a pus un accent deosebit pe informarea tinerilor și pe ceea ce doresc ei să audă în mass-media, în special în cadrul mass-mediei comunităților naționale.

„Datorită sprijinului Secretariatului pentru Cultură, anul acesta am avut ocazia să continuăm forumul, extinzându-i subiectele. În acest an, pe lângă reprezentanții presei, am inclus în forumurile noastre și tineri care au efectuat practică profesională la RTV OK. Sarcina lor a fost să răspundă la întrebări despre interesele lor, pentru a îmbunătăți calitatea informației.

Sper că colegii care au participat au avut ocazia să învețe multe, la fel cum am făcut-o și noi, atât prin implementarea practicii profesionale, cât și prin intermediul forumului. Există un cod conform căruia funcționează media tradițională, dar rețelele sociale sunt principalul canal prin care tinerii se informează. Aceasta este, cu siguranță, una dintre concluziile întâlnirii; trebuie să ne adaptăm și să ținem pasul cu noile tehnologii”, a concluzionat Nevena Gligorijević Bugarčić, directoarea RTV OK.

