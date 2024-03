În acest număr îl prezentăm pe domnul Radovan Rašić din Vârșeț pe care ați avut ocazia să îl cunoașteți la pagina „Destine”, unde a vorbit mai multe date despre viața lui personală. În acest articol o să ne împărtășească mai mult despre îngrijirea trandafirilor pe tot parcursul anului, cu multe informații pe înțelesul tuturora.

-Am un singur tip de trandafir. Pot să amintesc că trandafirii sunt de fapt o familie care include meri, peri și gutui. Cu toții aparțin familiei trandafirilor, adică Rosaceae. Am o mulțime de soiuri, dar puține specii, pot spune că doar trandafiri, am undeva la 30-40 de soiuri: trandafiri târâtori, mini trandafiri, pentru buchete, scunzi, înalți, arbori, pentru taiere, trandafiri tufiș, trandafiri care cresc peste 2 metri etc.

O greșeală fatală pe care oamenii o fac, este că introduc trandafirii în casă. Precum știți, trandafirii nu sunt plante pentru interior. Ce se va întâmpla? Vor porni înainte de vreme în vegetație. Și atunci, când este scos afară, dacă vine, puțin îngheț poate îngheța mai rapid din cauză că sucurile au început să circule și e mai fragil. De aceea, sfatul meu este, să fie ținuți afară și toamna trebuie realizate tăieri la aproximativ jumătate din ceea ce au nevoie, ca să nu se rupă sub greutatea zăpezii și primăvara se taie foarte scurt la 2-3 frunze pe tulpina principală. Și apoi, trebuie scurtat din nou în fiecare an după fiecare înflorire, la aceasta oamenii greșesc, pentru că nu realizează tăierile menționate, apoi rămân primii muguri, cei din vârf care vor forma niște flori mici și puține la număr. Cel mai bine este ca după înflorire, când s-a ofilit floarea, să se taie, din nou din ramura veche, nu din cele tinere. Și, cei mai mulți oameni taie acolo unde sunt ramurile tinere.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 2 martie