Intensificarea activităților umanitare

Luni, 18 septembrie, unitatea școlară din Petrovasâla, unde se predau cursuri bilingve, a fost vizitată de o delegație a Bisericii Penticostale din Suedia în frunte cu Ion Pitic, pastor misionar. Distinșii oaspeți au fost întâmpinați de directorul școlii, Petru Glanda, care, printre altele, a menționat că în această unitate școlară cursurile se desfășoară în două limbi: sârbă și română. Acestea sunt frecventate atât de copii din poporul majoritar, cât și de reprezentanți ai minorităților naționale, precum români și romi.

,,Lucrez la Biserica Penticostală din Bruxelles și colaborez cu bisericile penticostale din toată Europa. Sunt implicat în numeroase acțiuni umanitare, și am dorit ca și Biserica Penticostală să fie implicată în activități caritabile. Sunt de profesie inginer de construcții, dar m-am orientat mai mult spre teologie, activitatea mea concentrându-se spre Balcani. Am vizitat fosta Iugoslavie în perioada războaielor din anii ‚90, și am văzut cât a avut de suferit poporul sârb.

Sunt acum într-o vizită la instituțiile românești, deoarece desfășoară o colaborare fructuoasă cu Ion și Ana Pitic, cu scopul de a face o legătură strânsă cu Bisericile Penticostale din Banat. Stau în spatele tuturor activităților care sprijină acțiunile tinerilor și copiilor pentru a trezi un interes deosebit în credința lor îndreptată spre Iisus Hristos. Mă bucur foarte mult de această vizită efectuată în școlile multietnice, și sunt convins că vom reuși să le sădim în suflet acea dragoste de a conviețui împreună și să-i apropiem cât mai mult de cuvântul lui Iisus. Dorim să-i ajutăm pe cei tineri pentru a-și asigura un viitor fericit în mediul în care trăiesc”, a spus misionarul Pelle Holmmark.

Ion MĂRGAN

