Întrunirile de iarnă la Novi Itebei

Sâmbătă, 29 ianuarie, în localitatea Novi Itebei a început manifestarea tradiţională ,,Întrunirile de iarnă”, care se va organiza până pe la mijlocul lunii martie în fiecare weekend, cu scopul de a distra locuitorii localității și oaspeții în timpul iernii.

Manifestarea a început cu o expoziție de picturi și de prăjituri, iar pe scena căminului cultural a avut loc un spectacol cultural-artistic, la care au participat trupe de folclor cu dansuri tradiționale maghiare, sârbești și slovăcești.

În următoarele weekenduri se vor derula mai multe evenimente, precum un bal mascat, ,,Festivalul cârnațului”, bal distractiv, spectacol cultural-artistic al Societății pentru păstrarea culturii ,,Buzvirag” din Novi Itebei, depunerea coroanei la bustul lui Lajos Kossuth și alte evenimente.

Colaborarea pe plan cultural dintre Novi Itebei şi Torac are o tradiţie de foarte mulţi ani, aşa că torăcenii au fost invitaţi la eveniment. La programul de inaugurare a participat orchestra de muzică populară românească ,,Lyra” cu o suită de melodii româneşti și maghiare.

Tradiția maghiară se păstrează în timpul iernii și în localitatea Torda, unde an de an se organizează manifestarea Zilele culturii la Torda.

