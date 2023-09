Iubesc florile și grădinăritul încă din copilărie

În această săptămână o prezentăm pe Ioneaua Adega din Coștei, care iubește nespus de mult tot felul de flori, totodată și legumele care le cultivă în fiecare an la dânsa în grădină.

Să-i descoperim povestea:

De când eram tânără, florile au început să-mi placă din ce în ce mai mult, iar cum trecea timpul, am prins dragoste de flori, și până în ziua de azi, le îngrijesc din tot sufletul și îmi sunt foarte dragi.

Prima floare pe care am avut-o a fost mușcata. Mușcatele, cu varietatea lor de culori și nuanțe, îmi sunt deosebit de dragi. Pe parcurs am mai îndrăgit leandri, crini, adami și multe altele. Florile mele favorite, pe care deja le-am amintit mai sus ca prima plantă pe care am avut-o, sunt mușcatele, dar totodată și leandri cu minunatele flori, cu care ne încântă de primăvară până toamna.

Apoi, crinii cu mirosul deosebit pe care îl au și adamii, sau ,,urechea elefantului”, care ne face curtea elegantă prin frunzele gigantice pe care le formează tot la ceva timp, și de fiecare dată ies cele noi, mai mari ca cele precedente.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 2 septembrie