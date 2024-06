Izabela Lupulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Jucătoarea de tenis de masă Izabela Lupulescu din Uzdin s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, datorită performanțelor excepţionale din ultima lună. Ea a obţinut viza olimpică la un turneu din Arabia Saudită, unde a jucat cu măiestrie și a înregistrat un succes remarcabil. În calificări, Izabela Lupulescu le-a învins pe Tin Tin Ho, Sarah Anafa și Georgina Pota, intrând astfel pe tabloul principal şi câştigând meciul cu Dina Meshrif din Egipt, care se află pe locul 24.

După aceea, drumul a fost mult mai ușor. La calificările de la Sarajevo pentru Jocurile Olimpice, toate favoritele s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. După turneul de la Ljubljana, este clar că Izabela Lupulescu va participa pentru prima dată la Jocurile Olimpice.

Ce înseamnă pentru tine Jocurile Olimpice?

Cred că visul tuturor sportivilor este să joace la Jocurile Olimpice. Este într-adevăr un eveniment special la care nu pot participa toţi, ci doar cei mai buni sportivi. Este o mare onoare să fii printre ei.

Te-ai calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum te simți ?

Cred că nu sunt încă pe deplin conștientă că m-am calificat și că voi merge la Jocurile Olimpice. Este un lucru pentru care m-am antrenat în fiecare zi. În ultimii 3 ani aproape că nu am avut pauză pentru că totul era concentrat pe acest lucru. Încă nu îmi vine să cred că am reuşit. Sunt nespus de bucuroasă și foarte mândră de mine că nu am renunțat în faţa obstacolelor, că am depus muncă şi sacrificiu. Bineînțeles, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, în special familiei și prietenilor mei care m-au susținut de la începutul ciclului de calificare până la sfârşit.

Virginia Puia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 22 iunie