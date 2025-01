Lampionul cu boaba de aur

Physalis peruviana, păpălăul sau cireașa andină, este un fruct portocaliu cu un diametru de 1-2 cm, se coace în interiorul unui fel de plasă în formă de dantelă protectoare care se aseamănă și are aspectul unui felinar. Este cunoscut și sub numele de fructe incașe sau aztece și este un favorit în bucătăria sud-americană de unde este originar. Este consumat ca fructe crude, adăugat în salate și gătit în sosuri sau servite cu tortilla uscată, se mai prepară gemuri și se amestecă în sucuri, poate fi congelat ca căpșunile, zmeurul sau afinele, adăugat ca garnitură la deserturi și este foarte bogat în vitamine.



Pentru prima dată am întâlnit aceste fructe la supermarket! Cum sunt o persoană care îi place și adoră să facă experimente cu diferite feluri de plante exotice, am decis să cumpăr aceste fructe care se vând într-un ambalaj foarte frumos aranjat printat cu imaginea acestor fructe. Când am încercat pentru prima dată să consum din aceste fructe, pot spune că au un gust dulce acrișor și un miros foarte neobișnuit dar, plăcut.Apoi, am extras semințe din aceste fructe să le cultiv și eu în grădina mea, doar că în trei ani de încercare nu am avut succes. Am continuat să încerc și, la fel, nu am reușit să germinez nicio sămânță. Faptul interesant este că au rămas trei fructe în cutia cumpărată de la supermarket de care am uitat complet și le-am aruncat în ghiveciul lămâiului. Surpriza a fost enormă, mai ales că niciodată nu m-am așteptat la așa ceva, au început să germineze o mulțime de physalis și pe urmă, când au fost un pic mărișori, la cinci frunze, cum se practică și la tomate și la ardei, am scos aceste plăntuțe și le-am sădit în saci de plastic, fiecare plantă individuală iar pe urmă, cum puteți observa în imagini, aceste plante au început să se dezvolte foarte repede și au ajuns să aibă înălțimi de aproape 2 m.

La momentul de față au o mulțime de flori și unele fructe care deja sunt formate, doar unica problemă a fost că semințele acestor fructe, aruncate la întâmplare, au început să germineze foarte târziu și aceste plante nu au ajuns să ducă la coacere fructele din cauză că, în momentul de față, avem temperaturi foarte scăzute și la aceste temperaturi plantele pot să înghețe.

Ceea ce nu am menționat este că aceste plante physalis sunt din aceeași familie cu tomatele, vinetele, ardeiul și cartofii. După cum puteți vedea din experimentele făcute de mine, aceste plante, în Serbia, se dezvoltă foarte armonios. Este cunoscută originea acestor plante care cresc la altitudini foarte înalte unde este mai frig și aerul este foarte rece în comparație cu temperaturile de la noi când vara depășesc 45 grade, astfel că eram ferm convins că aceste plante nu vor supraviețui dar, după cum puteți observa în fotografii, aceste plante nu numai că au reușit să se dezvolte și să crească, să înflorească ci, au reușit să formeze fructe. Faptul că nu s-a ajuns la coacere se datorează faptului că au răsărit foarte târziu, mai exact, vară. Dar, dacă ar fi fost plantate primăvară, în momentul de față ar fi avut o mulțime de fructe coapte.

Așa că, dacă doriți și dumneavoastră să aveți aceste fructe exotice foarte interesante, puteți să cumpărați fructe din supermarket, să extrageți semințele, sau să faceți, așa cum am făcut eu, să lăsați niște fructe pe care nu le mai consumați și să le aruncați în grădină sau într-un ghiveci anume. Este bine să știți precis unde o să germineze, să nu le rupeți cumva din întâmplare și, vă veți bucura de niște plante neobișnuite care nu sunt cunoscute în zona noastră. Ce este bine de știut este faptul că aceste plante se găsesc la florării, adică sunt și variante ornamentale de la care nu se consumă fructul pentru că este toxic și de aceea este foarte important să nu faceți această greșeală și să ajungeți la spital. Trebuie să plantați semințe din fructe comestibile, este aceeași plantă doar că e toxică. Aceasta pe care o am eu, este comestibilă. Este important să vedeți ce scrie pe plic dacă vă decideți să cumpărați semințe. Sunt decorative ornamentale și comestibile și apoi când cunoașteți acest fapt, nu o să faceți această greșeală.



Aceste plante iubesc foarte mult apa ca și toate plantele din aceeași familie sunt iubitoare de apă iar pământul în care o plantați trebuie să aibă multă materie organică.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 4 din 25 ianuarie 2025