,,Libertatea”, un capitol aparte în viață

Timp de patru decenii, cutiile poștale ale caselor din Satu Nou au fost umplute de Paia Crăinean, fie cu scrisori, facturi, colete sau ziare. Când a ieșit la pensie în anul 2009, acum fiind în vârstă de 77 de ani, credea că și-a încheiat cariera de poștaș. Totuși, a revenit la muncă, însă într-o altă postură, ca distribuitor al săptămânalului „Libertatea”. Bărbatul continuă să muncească, afirmând că rămâne devotat meseriei din pasiune, iar la muncă merge „ca la o sărbătoare”.

Săptămână de săptămână, ziarul „Libertatea” este așteptat cu mare interes de către abonații săi fideli. Acest lucru este valabil și pentru locuitorii din Satu Nou. Distribuirea eficientă a ziarului depinde în mare măsură de sârguința unui singur om, care, fie că e ger, fie că e căldură, parcurge cu aceeași rapiditate străzile satului, lungi de câțiva kilometri. Distribuitorul săptămânalului „Libertatea” în Satu Nou, de aproape două decenii, este Paia Crăinean.

Întrebat ce l-a determinat să devină distribuitorul ziarului și cum s-a descurcat în toți acești ani, a mărturisit următoarele:

Am lucrat patruzeci de ani ca poștaș, dintre care trei ani la Panciova și treizeci și șapte de ani la Satu Nou. Din anul 2009, m-am pensionat, dar chiar și înainte de a ieși la pensie, timp de mai mulți ani, pe lângă scrisori și facturi, am distribuit și săptămânalul „Libertatea” familiilor abonate. Chiar și după pensionare, am hotărât să continui să fiu distribuitorul acestui ziar îndrăgit. Mă străduiesc să distribui exemplarele imediat vinerea, când ziarul ajunge la poștă.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 23 martie