Lucrurile păstrează amintirea despre oameni

Obiectele moștenite din strămoși se păstrează cu sfințenie în familia Voștinar din Glogoni. De acest fapt m-am convis vizitând casa etno pe care a aranjat-o Olivera Voștinar cu ajutorul soțului său, Dorel. Fiind născută la Panciova, Oliverei i-au fost străine noțiunile de obiceiuri și tradiții ale unui popor care locuiește într-o localitate mai mică. Știm că dragostea face minuni. Astfel, după ce s-a căsătorit la Glogoni, Olivera a ajuns să cunoască tradițiile localității amintite și să îndrăgească viața de la sat.

Femeia nu a permis ca timpul să șteargă amintirile care au rămas de la predecesorii familiei. Astfel, a început să aranjeze cameră după cameră din casa veche familială. Până în momentul de față, Olivera a reușit să aranjeze trei camere care pictează vremuri demult apuse. Doar ne putem închipui cum va arăta casa atunci când va fi amenajată integral, fiindcă femeia încă nu a ajuns să îndeplinească tot ceea ce și-a propus.

Intrând în casă, ai impresia că cineva urmează să se așeze la masa aranjată din coridor pentru a lua prânzul, în timp ce în cele două camere de dormit predomină o atmosferă casnică.

Fiecare obiect este așezat la locul lui. Privirea îmi zboară spre toate acele lucruri care cândva erau esențiale în viața de zi cu zi, iar Olivera îmi povestește cu mare drag despre fiecare obiect, dar și despre predecesorii familiei sale, a căror amintire rămâne păstrată în încăperile aranjate cu lucrurile lor.

„Nu arunca nimic, poate vreodată vei avea nevoie”, cuvinte ce și-au găsit sensul

Olivera ne spune că a avut nevoie de mai mult de un an pentru a aranja încăperile. Aflăm că îi place când lucrurile sunt aranjate și puse la locul lor, iar acest fapt a reprezentat un bun început pentru munca pe care și-a propus-o. „Când am început să aranjez casa, am realizat că avem multe lucruri frumoase. Există un proverb bănățean care spune: «Nu arunca nimic, poate că vreodată vei avea nevoie». Atunci mi-a venit ideea să spăl și să aranjez toate aceste lucruri, dar să le păstrez în forma originală, adică să nu fac nicio modificare sau corectare”, afirmă femeia.

Sanela Crăinean

