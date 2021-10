Luptaţi pentru visele voastre

În acest număr o veți cunoaște pe Angie Lorena Osorio Amézquita. Are 23 de ani și este din Columbia. Pasiunea ei pentru plante s-a transformat într-o mică afacere care constă în vânzarea de plante suculente, ghivece și substrat. Comenzile se fac on-line, iar produsele ajung la domiciliu. Deocamdată Angie își desfășoară afacerea doar în Columbia, dar intenționează să o extindă și în alte țări.

Povestea ei începe în felul următor:

Nu-mi amintesc prea bine când și cum a apărut dragostea mea pentru plante. Totuși, țin minte că am îndrăgit suculentele atunci când le-am văzut crescând dintr-o singură frunză. Aceste plante m-au obsedat, astfel încât a fost imposibil să mă întorc acasă fără să cumpăr o plantă nouă. În supermarketuri am mers direct la raionul de plante. Cumpăram și de la vânzătorii de stradă de fiecare dată când am văzut o plantă pe care mi-am dorit-o. Cu timpul, mi-am format o colecție mare de succulente. Exista o persoană foarte specială. El știa că mă face fericită, așa că îmi dăruia fiecare cactus și fiecare suculentă pe care nu le avusem în colecție.

Prima mea plantă cred că a fost o Echeveria Imbricata sau o Aloe aristata. Acum am peste 100 de exemplare din fiecare specie. Adevărul este că am înmulțit multe dintre acestea pentru pepiniera mea.



Mă număr printre oamenii care fac eforturi uriașe pentru ceea ce le place. După cum deja știți, îmi plac suculentele. Chiar și atunci când am început să le colecționez, am avut și cactuși, dar m-am oprit la suculente. Acestea sunt plantele mele preferate. Am în jur de 90 de specii, poate chiar mai multe. Nu sunt sigură, pentru că nu le-am numărat niciodată.

De fapt, sunt foarte norocosă că trăiesc în Columbia, o țară minunată, diversă… Avem tot felul de soluri și o climă potrivită pentru o varietate mare de plante. Acest lucru mă ajută să cultiv frumoasele mele suculente. Locuiesc în Bogotá. Mi-am dat seama că suculentele adoră frigul și apa. În plus, folosesc un substrat foarte slab. Așadar, în caz că plouă mult plantele nu vor putrezi. În Columbia nu avem anotimpuri. Temperaturile pot fi foarte scăzute, dar și foarte ridicate. În Bogota valorile termice variază, în medie, de la 8 ° C la 24 ° C.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 9 octombrie 2021