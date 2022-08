Mă bucură foarte tare faptul că există presă scrisă în limba română în Banatul Sârbesc

Corina Huțan, locuieşte în Arad, este pasionată de scris, literatură și cultură încă din copilărie, ceea ce a făcut-o să urmeze Facultatea de Jurnalism și, mai apoi, masterul în Comunicare și Mass-Media. ,,Imediat după terminarea facultății m-am angajat ca ziarist în domeniul cultural. Am profesat câțiva ani buni, după care am decis că e momentul să mă îndrept și spre ce am studiat la masterat, așa că m-am angajat la Centrul Cultural Județean din Arad unde, de șapte ani, promovez evenimentele instituției. Nu am lăsat niciodată deoparte dragostea pentru scris ci, dimpotrivă, de trei ani mi-am făcut un site unde promovez evenimentele culturale din Arad. De asemenea, de șase ani realizez o emisiune culturală la Televiziunea Arad, unde am invitați din domeniul cultural (actori, muzicieni, etc.). Pot spune că îmbin utilul cu plăcutul, pasiunea cu jobul. Mă pot declara o norocoasă pentru că fac ceea ce îmi place de atâția ani și simt că munca îmi e apreciată de cei din jur”, aflăm de la interlocutoarea noastră.

Ce calități trebuie să aibă un jurnalist?

În primul rând, consider că un jurnalist trebuie să fie integru. Este atât de important să nu te lași influențat, ca jurnalist, de diverși oameni care cred (mulți și reușesc) că te pot cumpăra. Ca jurnalist trebuie să „ai coloană vertebrală”, să fii demn și să nu cedezi presiunilor.În al doilea rând, ca jurnalist trebuie să fii obiectiv și transparent. Din păcate, în ultimii ani mass-media nu mai transmit obiectiv știrile, ceea ce creează panică și nesiguranță în rândul oamenilor. Nu în ultimul rând, un jurnalist trebuie să fie devotat și pasionat, să se dedice întru totul poveștii, pentru ca, mai apoi, ea să ajungă acolo unde trebuie.

Cât de des folosești rețelele sociale? Le folosești pentru a afla povești noi?

Din păcate, mult prea des. Spun din păcate pentru că, în ultimii ani, am ajuns să trăim mai mult pe rețelele de socializare. Cumva și locul de muncă „mă obligă” să fiu mereu prezentă și activă în mediul online, să fiu mereu la curent cu noutățile și cu știrile. Îmi amintesc când m-am angajat în presă, ce diferit era… Nu exista atâta tehnologie, atâtea site-uri, rețele de socializare. Parcă vorbim de o altă eră. Cu siguranță, e mult mai ușor acum să aflăm orice, oricând, despre oricine. Nu știu cât este de bine, dar nu avem de ales și trebuie să ne adaptăm.

Ca de la jurnalist la jurnalist, cine crezi că sunt concurenții noștri?

Apropo de răspunsul la întrebarea anterioară. Spuneam că totul s-a schimbat foarte mult. Putem vorbi aici și de modul în care s-a schimbat percepția oamenilor legată de modalitatea de informare. Mă refer aici că tot mai multe persoane preferă să-și ia informația de pe diverse rețele de socializare sau blog-uri și de la „influenceri”. Deci, cam aceștia din urmă consider că ar fi concurența noastră.

Obținerea detaliilor necesare pentru o poveste necesită adesea să pui întrebări incomode. Ai avut altfel de interlocutori, cărora a trebuit să le pui întrebări incomode, pentru a ajunge la o poveste reușită?

De fiecare data când intervievez pe cineva mă documentez foarte bine, citesc mult despre persoana respectivă, mă uit la alte interviuri pe care le-a dat și, abia după aceea, îmi pregătesc un set de întrebări cu care ies „la atac”. Când mă întâlnesc cu persoana căreia urmează să îi iau interviu, deja știu foarte multe despre ea și îmi este ușor să duc discuția în direcția în care mi-am propus. Încerc, pe cât posibil, să nu pun întrebări incomode, pentru că nu vreau ca interlocutorul să se simtă atacat și, mai apoi, să se închidă și să nu mai aibă încredere în mine.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 30 din 23 iulie 2022