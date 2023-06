Duminică, 18 iunie, membrii Clubului de Fotbal „Căraşul” din Coştei, s-au adunat în sala de festivităţi din incinta complexului „Şcoala veche”, spre a sărbători succesul realizat în acest sezon. Alături de conducere, antrenor şi fotbalişti, au fost şi prietenii lor din Vrani.

De la Radu Bogdan, viceprimarul comunei Vrani, județul Caraș Severin, România, aflăm următoarele: – Mă bucur că am avut prilejul și onoarea să particip azi alături de frații noștri de la Coștei, să reînnoim tradiția cu fotbalul pentru că s-a întrerupt și la noi de multă vreme. Am avut puţină pauză, și acum de doi ani am început din nou cu echipa de fotbal „Voinţa 1922”, care e cea mai veche echipa de fotbal sătească, și ne putem mândri cu ea, de când s-a tras granița în România. Am primit invitația când am fost la Crucea cu patru stâlpi la Rusalii de la prieteni noștri de la Coștei, am răspuns pozitiv și azi am reușit să venim să jucăm un meci de fotbal frățesc între noi și echipa din Coștei. Îi aşteptăm să ne reîntoarcă vizita la Vrani.

Luca Roman, antrenorul echipei „Cărașul” din Coștei, se declară foarte mulţumit de rezultatul pe care l-a obţinut cu fotbaliştii săi, în acest campionat: – După un sezon foarte bun, pot să spun chiar istoric al echipei „Cărașul”, care s-a clasat locul III al Campionatului din Divizia Banatului, Liga B, se pare că devenim tot mai ambiţioşi şi ne dorim mai mult. Cred că o să fie un an în care, încercăm să mergem la un rang mai înalt. Întâmpinăm şi dificultăţi, dar cred că o să reuşim să facem faţă tuturor provocărilor. Mergem spre un nivel şi mai înalt, într-o divizie adecvată satului Coștei.

De la tânărul şi ambiţiosul David Stoicev, preşedintele clubului aflăm că aici se lucrează sârguincios, au pornit cu mari ambiţii şi sunt mulţumiţi de tot ce au realizat.

Denis STRATULAT

