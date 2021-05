Nicola Toager, redactor şi prezentator al emisiunii informative „Panorama Panciovei”

După pregătirea profesională Nicola este licențiat în Comunicare și Relații Publice. A terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. După cum ne povestește, atunci când s-a înscris la această facultate a avut alte planuri, dar în decursul a trei ani de școlarizare a început să îndrăgescă lumea jurnalismului, care oferă multe posibilități.



„După absolvirea facultății m-am întors în Uzdin, satul meu natal și am început să caut un loc de muncă. Pentru că am absolvit și școala medie și facultatea în limba română, idea mi-a fost să mă angajez la o casă de presă cu prefix românesc, dar, din păcate, nu am primit această ocazie, nici măcar nu mi s-a dat oportunitatea să fac practica profesională. Atunci am decis sa îmi încerc norocul la mass-media în limba sârbă. Am aplicat pentru un loc de muncă la Radioteleviziunea Regională Panciova și datorită lor am intrat în această lume fermecătoare a jurnalismului. Aici sunt angajat de șase ani”.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 21 din 29 mai 2021