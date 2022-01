Noua conducere are proiecte mari și ambițioase

La început de an, am stat de vorbă cu Ionel Omoran, președintele Consiliului Comunității Locale Straja, de la care am aflat că noua conducere are proeicte ambițioase de amenajare a localității. Unele s-au realizat deja, altele sunt în plină desfășurare, toate cu scopul de a ridica nivelul de viață în localitatea lor.

„Când am candidat pentru această funcție, am avut deja o viziune clară despre ceea ce îmi doresc să realizez în satul meu. Toți au zis că nu o să fie așa ușor, că totul depinde de sursele financiare, care vor fi alocate. Consider că nu este adevărat! Dacă știi și dacă vrei să faci ceva, totul e posibil. Am fost numit la această funcție pe la jumătatea anului, astfel că aveam la dispoziție jumătate din buget. În prima jumătate a anului, nu s-a făcut nimic. Poate chiar și de mai mult timp. Eu am avut un scop, am știut ce vreau să fac, am distribuit banii așa cum am putut, am făcut și unele proiecte și am reușit să începe reconstruirea zidului în jurul cimitirului. Părerea mea este că prima dată cimitirul trebuie îngrădit, protejat din exterior, iar după aceea trebuie întreprinse lucrările necesare în interior”, menționează Omoran.

Una dintre problemele arzătoare o reprezintă intersecția din centrul satului, pe drumul dinspre Vârșeț spre Biserica Albă, care trece prin Straja. De la interlocutorul nostru aflăm că uneori șoferii nu respectă limita de viteză, se circulă și cu peste 100 km pe oră. Spre a evita posibilele accidente, a făcut proiecte prin care va fi soluționată această problemă: „Am făcut demersuri la poliție, la ministerul vizat cu această problemă, la șeful Administrației de stat al drumurilor, Zoran Drobnjak. Am avut multe convorbiri pe această temă și sperăm ca această problemă să fie rezolvată. O soluție ar fi să se facă o intersecție cu sens giratoriu, să se monteze semafoare sau să se pună camere de supraveghere. O altă modalitate ar fi amplasarea unui dispozitiv de cauciuc pentru limitarea vitezei. Am făcut demersuri și la Întreprinderea Edilitar Publică „2 Oktobar” din Vârșeț, de la care am primit un container pentru depozitarea deșeurilor.

Denis STRATULAT

