O comunitate activă și unită în credință

Pe data de 23 iunie, Biserica Ortodoxă Română din Cuvin, unde s-au reunit un număr mare de enoriași și copii, a celebrat una dintre cele mai mari sărbători creștine: Pogorârea Sfântului Duh.

Copiii, instruiți de prof. Ana Albu Savić, au cântat și au recitat. Liturghia, oficiată în limba română de Preotul Costel Păunescu, a fost unită cu vecernia, un lucru mai rar întâlnit. După cum a subliniat Părintele Păunescu, „când în genunchi sunt la pământ, inima urcă la cer”. Cu 120 de ani în urmă, străbunicii celor de astăzi au pus temelia acestei biserici.

Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută și sub numele de Rusalii, este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Aceasta comemorează coborârea Sfântului Duh asupra apostolilor lui Iisus Hristos și are loc la 50 de zile după Paști. „Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a îngăduit să venim la biserică. Am avut biserica plină de copii care au cântat și au recitat. Biserica, pentru ca să fie vie, trebuie să fie deschisă și să aibă copii în ea. Noi sperăm ca acest eveniment să fie doar o continuare a acțiunilor care au avut loc aici, în biserică.

De asemenea, sperăm să avem un număr mare de copii și de Sf. Ilie. Anul acesta de Sf. Ilie vom sarbători și 120 de ani de când s-a pus piatra de temelie a acestei biserici. Cu siguranță, la vremea aceea erau mai mulți români. Oamenii aveau mai mult timp pe care să îl dedice lui Dumnezeu. Astăzi se întâmplă rareori ca biserica noastră să fie neîncăpătoare, dar, precum ați menționat, copiii care sunt trimiși de Dumnezeu vin și umplu acest spațiu minunat”, a menționat Preotul Costel Păunescu.

Virginia PUIA

