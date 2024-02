O livadă înflorită primăvara este cea mai frumoasă imagine a naturii

În această convorbire doresc să discutăm despre felul în care reușiți dumneavoastră să plantați singură puieți în livada casei părintești din Ticvaniu Mic.

Singură lucrez din mai multe motive, dintre care cel mai important este că eu iubesc ceea ce fac, vorbesc cu puieții și îi alint. Iar dacă fac greșeli, mi le asum.

Cum va organizați?

-Eu nu las nimic la întâmplare și nu tratez plantarea pomilor cu superficialitate. În urmă cu un an, am adus o cupă de excavator cu mraniță, tot anul trecut am săpat gropile. Am cumpărat din comerț un fel de pari din lemn cu care fixez puietul în groapă. Nu mă rog de nimeni, nu depind de nimeni.

Ce plantați toamna?

Pomii fructiferi se plantează toamna. Domnul Luca Soare mi-a trimis puieții după 15 octombrie. Anul trecut, am plantat 40, anul acesta numai 5 fiindcă nu mai am loc în livadă și nu am avut multe gropi săpate. Nu a plouat la noi ca și la voi, luni întregi. Toamna pun trandafiri sub borcan și tot la fel procedez cu vița de vie, la care las numai un mugure deasupra pământului și ceilalți trei în pământ, acoperit de mraniță.

Care este tehnica dumneavoastră?

Este tehnica omului singur. Înainte de a pune puietul în groapă, îl mocirlesc. Tehnica mea este una bazată pe dragostea pentru puiul de pom scos din locul lui de creștere și trimis în loc străin. Cu dragoste, îi arunc pe fundul gropii pământ afânat, mărunțit pe care așez rădăcinile. Îl fixez cu un par drept, cumpărat din comerț și leg parul cu ață de cânepă. Sunt mai atentă la rădăcini să nu le ating cu parul meu și sa nu le rănesc. Parul mă ajută să fixez puietul drept. Arunc pământ mărunțit peste rădăcini și numai la urmă pun mranița apoi pun apă după ce am umplut groapa. Iar la final, fac un mușuroi în jurul altoiului pe care-l desfac primăvara.

Ce ați plantat în toamna anului trecut 2023?

Am plantat un cireș de mai, un piersic de iulie, un piersic de august, un cais de august și un Renclod galben.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 7 din 17 februarie