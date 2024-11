O mare dragoste pentru actorie

Unul dintre cei mai perspectivi tineri actori în acest moment este, cu siguranță, Darie Doklean din Vârșeț. De curând am discutat cu Darie despre dragostea lui față de actorie, amintirile din studenţie și despre proiectele la care a participat.

Darie este un actor care lasă impresia unei persoane sigure pe sine în profesia sa. Ne spune că se dedică dezvoltării personale şi că pentru el contează să înveţe ceva nou în fiecare zi.

Darie a ieşit în evidență prin combinația dintre talentul actoricesc excepțional, autenticitate și dedicarea faţă de muncă, urmată de capacitatea de a transmite emoții profunde în diferite roluri. Indiferent de personajul pe care îl interpretează, acest tânăr artist reușește să se conecteze cu publicul la un nivel mai profund. Darie abordează actoria cu mare entuziasm și din această cauză a câștigat respectul iubitorilor de teatru. Darie ne-a povestit despre dragostea lui faţă de actorie.

„Sunt Darie Doklean. Am 26 de ani. Tocmai am terminat studiile de master la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. La aceeaşi facultate am terminat și studiile de licență. Totuşi, simt nevoia ca mai întâi să vorbesc despre Vârșeț, orașul în care m-am născut şi din care am plecat abia când am început studiile. Este un oraș de care mă leagă multe lucruri, dar mai ales oamenii și amintirile pe care le port cu mine. La Vârșeț am terminat Şcoala Elementară «Olga Petrov Radišić» și Liceul «Borislav Petrov Braca», ambele în limba română. La facultate am făcut parte dintr-o clasă cu studenţi foarte talentaţi, cu preocupări diverse. Clasa a fost condusă de profesoarele Laura Avarvari și Claudia Ieremia. La master am lucrat cu Cătălin Ursu, Alina Ilea și Ada Lupu Hausvater, unde am reușit să concretizez tot ceea ce am însușit în primii trei ani de studii de licență.

Un fapt interesant este că prima întâlnire cu lumea teatrului a fost la Vârșeț, la un spectacol pentru «Zilele de Teatru», montat de viitorul meu profesor Cătălin Ursu care, fiind foarte generos, m-a făcut să îndrăgesc această artă. Prima mea întâlnire cu publicul a fost abia la facultate. Înainte de aceasta am mai participat la câteva sărbători organizate de școală.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 2 noiembrie