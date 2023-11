„O parte din inima mea va rămâne alături de voi”

Cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic, ne-am propus să realizăm un amplu interviu cu domnul Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârșeț. Acest moment reprezintă nu doar oportunitatea de a reflecta asupra realizărilor și provocărilor întâlnite pe parcursul celor şase ani de mandat, ci și o expresie de apreciere și recunoaștere pentru contribuția sa semnificativă la sprijinirea comunității românești.

Stimate domnule consul, care au fost așteptările și obiectivele dumneavoastră principale când ați preluat funcția de consul general la Consulatul General al României din Vârșeț și cum le-ați văzut evoluând pe parcursul celor şase ani?

Evident, ca orice diplomat cu experiență și sârguincios, înainte de a sosi la post, m-am documentat cât de bine am putut în privința activității consulare, o sferă tehnică ce implică multă muncă și documentare. Cu toate acestea, principala mea preocupare a fost dedicată comunităților de etnici români din circumscripția mea consulară, în special din Banatul Central și de Sud. Acesta a fost obiectivul meu central: să sprijin cât mai mult posibil comunitățile de etnici români din această zonă.

Am fost pregătit sufletește pentru această misiune, conștient fiind de importanța acestei responsabilități. Încă de la început, am dorit să aduc un sprijin semnificativ acestor comunități. Am realizat că, atât din documentarea efectuată anterior la plecarea din țară, cât și mai ales în primele luni aici, am descoperit comunități frumoase și oameni excepționali. Aceștia au reușit să-și păstreze identitatea etnică, limba, cultura, obiceiurile, tradițiile și religia de-a lungul secolelor. Însă, nu doar atât, această mică comunitate a generat numeroși oameni de valoare, precum poeți, scriitori și artiști, care au adus contribuții semnificative atât pentru comunitatea locală, cât și pentru Serbia în ansamblu.

Viața culturală pe care am descoperit-o aici a depășit cu mult așteptările mele. Cu sinceritate, după doar câteva luni, mi-am dat seama că mă aflu într-o mică Românie, unde toate aspectele pozitive sunt reunite într-un spațiu relativ mic. Cu numeroase societăți culturale și o varietate de activități de toate nivelurile, inclusiv cele care promovează limbajul folcloric, muzica și dansul, dar și activități intelectuale, cum ar fi simpozioanele și evenimentele de comemorare a marilor personalități născute în această mică comunitate. Prin urmare, de la început, a fost o veritabilă încântare să colaborez cu acești oameni minunați, primitori și empatici.

