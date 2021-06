Duminică, 6 iunie a.c., Trupa de Teatru a Fundaţiei ,,Hyperion” a prezentat în premieră spectacolul ,,O scrisoare pierdută într-o noapte furtunoasă la Seleuş” în cadrul ediţiei a 49-a a „Zilelor de Teatru 2021”.Cu toate că în anunţul de la începutul ediției a fost anunţată piesa ,,Trei clovni pe vreme de covid”, adaptare după textul ,,Angajare de clovn” de Matei Vişniec, astă seară am văzut altceva. Despre ce este vorba, o întrebăm pe Eleonora Miclea, actriţă în aceast spectacol şi în acelaşi timp administratorul Fundaţiei.

Adevărat, noi pentru anul acesta am avut intenţia de a continua aşa-numita serie ,,covid” cu spectacolul pe care l-aţi amintit, dar din cauză că un actor s-a accidentat la un meci de fotbal, am fost puşi în situaţia de a renunţa să participăm la ,,Zile…” sau, într-un timp foarte scurt, să începem să pregătim ceva nou. Având în vedere toate cele întâmplate, am luat decizia de a nu renunţa şi am pregătit spectacolul din această seară: „O scrisoare pierdută într-o noapte furtunoasă la Seleuş”. Este vorba despre o improvizaţie sau mai bine spus ,,o repetiţie generală” cu trei roluri feminine carageliene – Zoe, Ziţa şi Veta. Roluri intepretate de Maria Magdalena Gătăianţ şi Eleonora Miclea, asistate de trei elevi de la şcoala din localitate: Ana şi Lidia Guţu şi Stefan Popa. Şi bineînţeles de tatăl meu, Dimitrie Miclea, regizorul care joacă pe regizor în spectacol şi orice rol este nevoie…

Dumneavoastră aţi interpretat un monolog al personajului Zița. Ce ne puteţi spune despre ea?

-Despre Ziţa pot spune că este un personaj secundar în comedia „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale. Ea este sora Vetei şi cumnata Jupânului Dumitrache. În această seară am arătat apucăturile vulgare, grosolane şi scandalagii ale Ziţei. Dar totodată, şi părţile romantice, naive, cinstite, dar şi proaste a acesteia. Ea era căsătorită cu Ghiţă Ţircădău, dar pentru că acesta o bătea şi o insulta, ea a divorțat de el cu ajutorul cumnatului.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 12 iunie 2021