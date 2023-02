O viață în slujba românilor

Cu mare bucurie, doamna europarlamentar Maria Grapini a acceptat să ne vorbească despre o parte a activității ei de româncă care respectă codul de viață al românilor și care luptă cu eleganță, oriunde este în lume, pentru păstrarea și respectarea valorilor noastre ancestrale comune.

În cartea dvs. „Percepție versus realitate” vorbiți despre cele zece lucruri importante de care ați ținut cont în viață. Cunoscându-vă activitatea, eu aș adăuga al 11-lea lucru și anume, respectul față de istoria românilor, față de păstrarea obiceiurilor și tradițiilor românilor din lumea întreagă! Ce ne puteți spune?

Da, aveți dreptate. Cred în nevoia de a ne păstra tradițiile, cultura, obiceiurile, deoarece ele ne definesc ca popor. M-am născut la sat și așa cum spunea Lucian Blaga: „Eu cred că veșnicia s-a născut la sat”, port cu mine în suflet și încerc să împărtășesc credința că ne păstrăm identitatea în lume, dacă ne păstrăm ce-am moștenit: cultură, tradiții, obiceiuri, credință. Când am fost numită ministru și am avut în coordonare și turismul, pe lângă IMM-uri și mediul de afaceri, am avut mai multe inițiative de care sunt mândră: proiectul „România promovată prin valori”, „România promovată prin legende”, legea costumului tradițional din România care se sărbătorește în fiecare an, a doua duminică din luna mai.

Dvs. v-ați implicat în activitățile comunității române din Serbia, ați legat prietenii, ați remarcat tineri care sunt viitorul neamului românesc. Ce proiecte aveți în vedere pe viitor?

Am avut și am legătură cu comunitățile de români din mai multe țări. Cu Serbia am avut mai multe legături și acțiuni încă din 1990. Am legat prietenii și am ajutat mulți români din Serbia încă de când eram femeie de afaceri. Am participat la acțiuni ale comunităților de români, am donat și sponsorizat asociații culturale, școli, spitale. Românii din Serbia sunt patrioți adevărați și cred că trebuie să fim aproape de ei. Voi continua să sprijin oamenii de cultură, școlile din Serbia dar și orice român care solicită sprijin.

Cunoașteți că mulți români din Serbia solicită cetățenia română. Ei sunt interesați de tot ceea ce se petrece în țară. În cartea Dvs. „Activitatea în Parlamentul European 2014-2019”, la pagina 291, scrieți: „Să ținem Europa împreună, să nu discriminăm, să nu avem țări de mâna a doua”. Ați putea să dezvoltați și să vă referiți la refuzul Austriei de a ne primi în Schengen?

Da, am intervenit prin mecanismele pe care le am ca europarlamentar la guvernele României pentru a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române, românilor din Serbia, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria. Cred că România trebuie să țină românii împreună, oriunde trăiesc și să le apere drepturile. Europa poate fi puternică dacă nu va discrimina, nu va folosi dubla măsură și va acorda aceleași drepturi cetățenilor și statelor membre. Am condamnat public, dar am făcut și intervenții scrise în toate cazurile în care am fost sesizată de români că li s-au încălcat drepturile într-o anumită țară din UE.

