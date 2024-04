O viață polivalentă între fotbal și agricultură

La Satu Nou, familia lui Iovan Ardelean, poreclită „a lu’ Bărbărasă”, strălucește ca un exemplu de hărnicie și devotament. Localnicii îi privesc cu admirație, recunoscându-le calitățile de agricultori desăvârșiți și oameni meticuloși. După absolvirea școlii elementare, Iovan știa că destinul său era legat de pământ. A renunțat la continuarea studiilor pentru a ajuta la treburile gospodăriei alături de părinți. La vârsta de 17 ani, și-a unit destinul cu Domnica, aleasa inimii sale, conform obiceiurilor timpului. Logodna lor a avut loc în 1967, urmată de nunta în 1968. În următorii ani au venit pe lume copiii lor, Aneta, în 1972, și Sorin, în 1977.

Pe lângă munca din gospodărie, Iovan și-a dedicat timpul comunității sale. A servit ca și consilier municipal timp de patru ani, fiind responsabil cu citirea obligațiilor matrimoniale pentru proaspeții căsătoriți. De asemenea, a fost ales deputat pentru sport în Adunarea comunei Panciova, ocupând această funcție în două mandate.

Din copilărie, pasiunea lui Iovan pentru fotbal a fost evidentă. De la jocurile la marginea satului până la succesul în echipa școlii, talentul său s-a evidențiat. După ce a revenit din armată, a fost printre primii care s-au alăturat echipei Clubului de Fotbal ,,Sloga” din Satu Nou, continuând astfel tradiția fotbalistică a familiei. Cu amintiri vii, Iovan povestește cu pasiune despre revenirea fotbalului în sat și despre participarea la diverse competiții.

De mic am jucat fotbal la ,,otrina” noastră, la margine de sat. Când eram mic, cei mai în vârstă m-au introdus și pe mine să joc fotbal. Când am ajuns mare, la școală, am fost iarăși printre cei mai buni la sport. Când am terminat școala elementară în anul 1966, la Satu Nou nu s-a mai jucat fotbalul tradițional timp de 6 ani. Când m-am întors din armată s-a format iarăși Clubul de Fotbal ,,Sloga”, și eu atunci am intrat la ei în echipă, deci, în anul 1972. Clubul de Fotbal ,,Sloga” din Satu Nou s-a înființat în anul 1945, iar tatăl meu a jucat până în anul 1951/52, inclusiv a participat în anul 1966 la finala ,,Cupei Libertății” la noi, la Satu Nou, când erau în finală echipa din Satu Nou și echipa ,,Unirea” din Iancaid. Bobocii au devenit atunci campioni cu scorul de 6:2. După aceea, la Satu Nou nu s-a mai jucat fotbal până în anul 1972, când s-a reînființat iarăși Clubul de Fotbal ,,Sloga” în luna august.

Teodora SMOLEAN

