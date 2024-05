Obiectele din lada cu zestre, oglinda unor vremuri apuse

În preajma sărbătorilor pascale am făcut o vizită la casa Minervei Ghilezan din Petrovasâla. Femeii, chiar dacă a atins vârsta înaintată de 83 de ani, nu îi era greu să-mi arate obiectele din lada sa cu zestre şi nici să îmi spună câte ceva despre ele. Pe acestea le-a expus în casa părintească ce reflectă, cu adevărat, atmosfera unor vremuri apuse într-o familie de români din Petrovasâla. În contextul celor relatate de Minerva Ghilezan despre costumele populare, despre hainele de sărbători și cele de lucru, perne, chilimuri și multe altele, am canalizat discuția și spre obiceiurile pascale din Petrovasâla. Din evocările interlocutoarei noastre am aflat cum s-a serbat Paștele cândva, care dintre obiceiuri se practică şi azi şi care au fost alterate în cursul anilor.

Despre Minerva aflăm că a lucrat pe post de profesor de chimie și fizică. A profesat mai întâi doi ani la școala din Uzdin, 16 ani la școala din Satu Nou, iar apoi și-a continuat activitatea la Panciova, unde a rămas până la pensie.

Minerva nu a dorit să fie o pensionară fără vreo ocupație, aşa că la un moment dat și-a descoperit pasiunea căreia i s-a dedicat. Astfel, cu multă trudă și dragoste, dar și cu ajutorul celor doi fii ai săi, Minerva a adunat laolaltă câteva femei din sat și a înfiinţat Asociația Femeilor „Mâini harnice bănățene”. „Într-o zi, când m-am dus în camera mamei și am deschis dulapurile, nu mi-a venit să cred câte lucruri erau acolo. M-am gândit cum aş putea să arăt lumii toată frumuseţea de acolo. A fost un lucru pe care nu l-am putut face singură. Am ajuns la ideea să înființez o asociație de femei şi împreună să scoatem din lada cu zestre tot ce aveam mai frumos. De Rusalii am reuşit, după 50 de ani, să ieșim cu hora în faţa bisericii. A fost nespus de frumos”, ne spune interlocutoarea noastră.

Dânsa mărturisește că asociaţia și-a continuat activitatea organizând expoziții cu ocazia Mărțișorului sau Paștelui, demonstrând cum se merge cu colacul la nași în ziua a doua de Paște sau diverse alte momente când femeile și copiii îmbrăcau portul deosebit de frumos din Petrovasâla. Frumusețea porturilor populare din Petrovasâla este evidentă în costumele expuse de Minerva şi păstrate în lada cu zestre a mamei sale.

