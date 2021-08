Oferte de business

Pe data de 28 iulie a.c. o echipă de oameni, care fac parte din compania Oriflame, au ajuns la Alibunar pentru a promova produsele acestei firme de produse cosmetice.

Cei prezenți au beneficiat de această ocazie și au avut prilejul să încerce unele produse din gama largă pe care acestă companie le produce. Drd. Mărioara Sfera, director independent Oriflame, a explicat pe îndelete oamenilor despre calitatea acestor produse, dar și cum se poate ajunge la un stadiu de business mult mai înalt. S-a semnat un număr însemnat de contracte cu cei interesați și s-au împărțit produse cosmetice. ,,La Alibunar, am avut prilejul să prezentăm şi să vorbim cu lumea despre ceea ce oferă firma suedeză Oriflame, mai ales despre posibilitatea de a procura aceste produse naturale la un preț mic şi cu un termen de plată de 14 zile. Cei care au adus un rimel vechi, l-au putut schimba cu unul nou şi anume The One Wonderlash 5 în1 din gama Oriflame. Prezentarea a fost una reuşită şi un număr însemnat au dorit să semneze contracte de înregistrare”, declară Mărioara Sfera.

Compania Oriflame a fost fondată în anul 1967, în Suedia. Produsele sale, vândute prin intermendiul reprezentanților, au câștigat repede popularitate în rândul consumatorilor și sunt acum disponibile în foarte multe țări.



Adriana PETROI

