Opt femei în capcana unui bărbat

Ultimul spectacol prezentat la ediția a 52-a a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina a fost o comedie dramatică prezentată pe scena din Coștei în seara zilei de 25 mai. Este vorba de piesa ,,Opt femei” a scriitorului și regizorului francez Robert Thomas, în adaptarea și regia lui dr. Marius Savu și pusă în scenă de Trupa de Teatru ,,Neica” a SCA ,,Mihai Eminescu” împreună cu Asociația femeilor ,,Valea Teiului” din Coștei. Coordonatorul trupei este Viorel Bălăgean.

O poveste captivantă, care a avut priză la numerosul public, printre care amintim prezența distinșilor oaspeți: Stevan Mihailov, vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române și coordonatorul Departamentului pentru Informare, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al Orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Marian Mohan, secretar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE ,,Libertatea”, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Catarina Ecovoiu, vicepreședinta Uniunii Teatrelor de Amatori, Mircea Boldovină, directorul Școlii Elementare ,,Coriolan Doban” din Coștei, părintele Aurel Străin, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Coștei.

,,Anul acesta, m-am gândit să pun în scenă această piesă deoarece la Trupa de Teatru ,,Neica” a aderat, pentru prima dată, și Asociația femeilor ,,Valea Teiului” din Coștei și atunci am zis, să găsesc o piesă potrivită. Și nu a fost ușor de găsit. Ca actor, joc la Zilele de Teatru de 24 de ani, iar în ultimii cinci ani, semnez și regia. Pot să vă spun că a fost cel mai greu an pentru mine, din cauză că trebuia să găsesc o piesă care să fie pentru femei. Așteptările mele sunt, ce să zic, dacă va fi vreun premiu, e mulțumitor, îmi va face plăcere. Dar, cel mai mare premiu au fost spectatorii care au venit să ne vadă iar aplauzele care le-am auzit de după cortină, au confirmat reușita noastră. Eram tot timpul acolo, stresat, dacă va fi totul bine și până la final, totul a ieșit bine”, a declarat regizorul dr. Marius Savu.

,,Am interpretat rolul lui Gaby, adică mama, mi-a plăcut foarte mult acest rol, dar trebuie să spun că ne-am străduit foarte mult pentru această piesă, care este una interesantă, să reușească. Noi, Asociația de femei, ,,Valea Teiului”, am jucat, pentru prima dată împreună. Deci, opt femei, am alcătuit o trupă de teatru, bineînțeles Asociația de femei împreună cu Trupa de Teatru „Neica»” – a menționat Veronica Stefan, președinta Asociației femeilor ,,Valea Teiului”.

Piesa aduce în scenă o reuniune familială de sărbători, în preajma Crăciunului, în conjunctura unor relații complexe, o reuniune care, în loc să fie una fericită, merge spre un deznodământ dramatic. Într-un mod nefericit, singurul bărbat din casă, stâlpul familiei, Marcel, un om înstărit, este găsit mort.

Teodora SMOLEAN

