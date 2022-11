Oraș cu mari perspective

Ziua municipiului Panciova a fost sărbătorită, pe 8 noiembrie, printr-o ședință festivă, care a avut loc în incinta Centrului Cultural din oraș. Reamintim că Ziua municipiului Panciova se marchează în memoria zilei în care armata Regatului Serbiei, în frunte cu căpitanul Petar Aračić, a eliberat orașul de forțele austro-ungare în Primul Război Mondial.

Primarul municipiului Panciova, Aleksandar Stevanović, a felicitat panciovenilor sărbătoarea lor, subliniind rezultatele din ultimii ani ale conducerii orășenești. Dânsul a menționat finalizarea unor investiții și proiecte de capital planificate, dând exemplu parcul orășenesc.

„În cursul acestui an, am continuat amenajarea și construcția infrastructurii comunale și rutiere în oraș și sate. Am realizat investiții despre care, ani de zile, doar s-a vorbit, precum este construcția sensului giratoriu în strada Miloš Obrenović. În curând, cheiul Timișului va primi un aspect nou, iar panciovenilor și oaspeților orașului nostru le vor fi disponibile multe conținuturi noi”, a declarat Stevanović.

Dânsul a făcut referire și la investițiile din domeniul învățământului, sportului și sănătății. Primarul municipiului Panciova a subliniat că este foarte mândru de faptul că au reușit să asigure fonduri pentru continuarea construcției clădirii Institutului pentru Sănătate Publică. „Vă reamintesc că lucrările la această clădire au început în îndepărtatul an 2008, iar doar trei ani după, au fost întrerupte.

Cu sprijinul Guvernului Republicii Serbia am asigurat ca executarea acestor lucrări să fie o investiție de prioritate. Sperăm ca, până la următoarea aniversare a Zilei municipiului Panciova, după 14 ani de așteptare, să avem o clădire nouă și modernă a Institutului de Sănătate Publică, care va avea o mare însemnătate pentru întregul Banat de Sud”, a afirmat Stevanović.

Sanela CRĂINEAN

integral îl puteți citi în numărul 47 din 19 noiembrie