Părintele Vicar dr. Emanuel Tăpălagă i-a oferit Sfânta Evanghelie ca să îi fie călăuză și învățătură ortodoxă

Pe data de 2 iunie, în incinta Bisericii Ortodoxe Române din Alibunar a avut loc Sfânta Liturghie, după care a fost instalat noul preot al bisericii amintite, Părintele Gabriel Simionesei. Instalarea a avul loc în prezența Părintelui dr. Emanuel Tăpălagă, vicarul Bisericii Ortodoxe Române de Voivodina а Episcopiei Daciei Felix și a preotului eclesiarh al Catedralei Episcopale din Vârșeț, Andrei Stancu, Ionel Savu din Petrovasâla, Cosmin Baba din Seleuș, Dragan Vrhovac, preot al Bisericii Ortodoxe Sârbe, și a enoriașilor.

Părintele Vicar dr. Emanuel Tăpălagă, citind Sfânta Evanghelie, a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a celei de-a cincea săptămâni după Paști, iar apoi, cu binecuvântarea PSS Ieronim, Episcop al Daciei Felix, a fost numit preot al bisericii din Alibunar Părintele Gabriel Simionesei. Părintele dr.

Emanuel Tăpălagă a subliniat în mod deosebit contribuția adusă acestei biserici și parohiei de către fostul preot, Calist Magyar, exprimând așteptarea ca noul preot să continue cu același entuziasm. Cu această ocazie, Preotul Gabriel Simionesei a mulțumit preoților din eparhie și enoriașilor din această zonă pentru ospitalitatea caldă cu care a fost primit. A salutat prezența colegului său, Preotul Dragan Vrhovac, și apoi a vorbit despre sine și despre cei care au venit cu el să împărtășească fericirea numirii sale, și mai ales despre soția și fiii săi, care sunt mereu alături de el.

,,De mic copil am fost crescut într-o familie de oameni creștini, am fost îndrumat ca pe Maica Domnului să o am ca mamă spirituală, iar entuziasmul cel mai mare a fost când am aflat că tocmai Maica Domnului este ocrotitoare acestei biserici.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 23 din 8 iunie