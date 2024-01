Pasionat de gătirea mâncărurilor tradiționale

Traian a împlinit frumoasa vârstă de 72 de ani. Este pensionar de mai mulți ani și își petrece timpul liber în compania prietenilor săi dragi. Este pasionat de prepararea mâncărurilor tradiționale și adesea împărtășește aceste momente plăcute cu ei. Pentru Traian, cea mai mare împlinire este plăcerea de a găti, dar se bucură enorm și atunci când cineva îi apreciază talentul de bucătar pasionat.

,,În perioada adolescenței, am participat la mai multe acțiuni de muncă voluntară, contribuind astfel la refacerea țării. În acea perioadă, am însușit câteva secrete de pregătire a mâncărurilor, dezvoltându-mi pasiunea pentru arta culinară. După aceea, m-am angajat la Cooperativa agricolă din sat, unde am lucrat câțiva ani, apoi am plecat să muncesc temporar în străinătate, în Danemarca.

Am lucrat ca lăcătuș, iar după o perioadă în străinătate, m-am întors în satul natal. Ulterior, m-am angajat într-un atelier de tinichigerie la Vârșeț, și mai târziu am lucrat pe cont propriu, construind garduri din fier și porți metalice. După pensionare, m-am dedicat altor activități recreative, cum ar fi pescuitul sportiv. De fapt, am fost premiat de câteva ori la competițiile de pescuit sportiv organizate în localitatea vecină, Banatski Karlovac.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 4 din 27 ianuarie