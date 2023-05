Pasionată de a ajuta și vindeca oamenii

Dr. Teodora Ierina este o tânără frumoasă, zveltă, dar cu inima mare. În satul natal Petrovasâla creștea în armonie pe lângă bunici, mama Marinica, născută Iovanovici, tatăl Marin și fratele său.

Cu succes eminent termină școala elementară din sat, totodată activând și la diferite secții. După aceea se înscrie la Şcoala ,,Hemjisko Medicinska” din Vârșeț, profilul de medicină, în limba sârbă. Încă din băncile acestei școli era decisă să ajute oamenii și că va încerca să le găsească leac pentru bolile lor. După terminarea renumitului liceu, iarăși cu succes eminent, s-a decis să-și continue studiile la Facultatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. A fost greu la început și prin faptul că patru ani la școala medie făcuse cursurile în limba sârbă, dar știa sigur ceea ce își dorește și continua ferm pe această cale.

Pas cu pas, an de an, mergea spre țelul trasat. Venea în vacanță acasă să își revadă familia și prietenii, și apoi iarăși la drum spre Ţara Mamă. Serioasă din fire își asuma cu regularitate obligațiile și termină cu succes această facultate, astfel își împlinea visul din copilărie, iar înaintea Teodorei se deschideau alte porți și începea un drum nou. Deși a îndrăgit foarte mult orașul Timișoara, și România în general, totuși se întoarce în țară, unde şi-a făcut stagiul de un an la Panciova. În momentul de față este angajată la ambulatoriul din acest oraș, ca medic la serviciul de urgențe. Aici este angajată de trei luni. Lucrează douăsprezece ore schimbul de zi, apoi tot atâtea ore schimbul de noapte, ca apoi trei zile să fie liberă.

Ileana BELU

