Pasiunea pentru flori moștenită de la părinți

În această săptămână o prezentăm pe Cenda-Roșca Daiana Larisa. În data de 7 august a împlinit 34 de ani. Îi place să creadă că este o leoaică veritabilă pentru că cel mai bine se simte în natură, înconjurată de flori și de familie. De profesie este jurnalist și își desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în cadrul Studioului Regional Radio România Reșița. Iubește ceea ce face iar florile și animăluțele ei de companie o inspiră mereu. Are un câine, 2 peruși, o pisică de rasă și alte 5 pisici maidaneze. Și-a transformat cu ajutorul familiei, curtea și grădina într-o adevărată oază de relaxare, pe principiul „fă rai din ce ai”!

Să-i descoperim povestea: Pasiunea pentru flori am moștenit-o de la părinții mei însă și soțul meu este o adevărată sursă de inspirație, când vine vorba de grădinărit.

Încă din copilărie, adunam alături de bunica mea flori de câmp și împreună reușeam să facem cele mai frumoase coronițe. Le purtam cu drag pe cap sau la gât până se ofileau. Apoi, tatăl meu obișnuia să-mi cumpere flori de 8 Martie dar, recunosc că soțul mi-a adus cele mai frumoase buchete. Acum însă, prefer florile în ghiveci pentru că în comparație cu cele tăiate au „o viață” mult mai lungă.

Prima plantă? Am cumpărat o orhidee mov și foarte multe lalele, acestea sunt florile mele preferate. Pentru lalele am dezvoltat o adevărată pasiune, nu rezist să trec pe lângă un stand cu lalele și să nu cumpăr, măcar un buchet pentru că și eu îmi achiziționez des flori, nu aștept doar să le primesc de la alții. Iar obsesia mea pentru lalele nu are limite! De ce spun asta? La nuntă, deși era luna noiembrie, am ținut să am sala restaurantului plină de lalele direct din Olanda. Zis și făcut!

Am foarte multe specii! De la tot felul de soiuri de trandafiri până la bujori, narcise, frezii, lăcrămioare, tuberoze, crini, lavandă, orhidee, azalee, iasomie, regina nopții, aloe, leandru, magnolie și lista poate continua mult și bine!

Maria RADU NOVAC

