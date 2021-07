Păstrătoare fidelă a tradițiilor din sat

La Sân-Ianăș, în urmă cu mai mulți ani, a fost reluată viața culturală datorită unor entuziaști înflăcărați, precum sunt soții: Vasa și Maria Tăpălagă. Ei au fost cei care, ani în șir, au purtat flacăra cântecului și dansului tradițional pe care l-au moștenit de la bătrânii din sat. Printre iubitorii de folclor tradițional cele mai îndrăgite și apreciate erau dansurile coregrafei Maria Tăpălagă. Pentru succesele ei de vârf realizate pe parcursul anilor, Maria a depus multă muncă și dăruire de sine.

,,În anul 1969, când eu am venit la Sân-Ianăș, și m-am angajat ca învățătoare la școală, Societatea culturală ,,Nicoale Bălcescu” deja a desfășurat o activitate. În acea perioadă, societatea culturală a avut trei echipe de dansatori: două formații ale elevilor de la școala elementară din loc, și o formație de adulți. În componența formației de dansatori au participat câte 10 perechi. În cadrul societății culturale din sat a activat o secție de recitatori, dar care pe parcurs și-a întrerupt activitatea și au rămas doar formațiile de dansatori care au contintuat să activize în cadrul școlii elementare, obținând succese de invidiat. Eu am fost inclusă în viața culturală din sat odată cu stabilirea mea aici, unde mai târziu, mi-am întemeiat o familie împreună cu soțul meu. Am îndrăgit cântecul și dansul popular încă din anii tinereții, și această pasiune a mea am încercat să o transmit generațiilor de elevi. Mereu le-am vorbit despre obiceiurile din sat, despre portul din sat care era specific în comparație cu alte sate românești din împrejurimi. Pe parcursul activității mele de cadrul didactic, m-am împrietenit cu părinții elevilor mei, și în acest mod am reușit să cunosc tot mai bine obiceiurile și tradițiile din acest sat.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 31 iulie 2021