Pentru copii este foarte bine să studieze un instrument muzical în vederea păstrării culturii și a tradiției

Adrian Cebzan s-a născut pe data de 23 februarie 1993 în orașul Panciova. Dragostea sa pentru muzică a început să se dezvolte pe când dânsul avea 6 ani. Când era copil stătea lânga televizor și aștepta cu nerăbdare să înceapă programul muzical.

„Aveam o chitară cu o singură coardă și m-am jucat cu ea în fiecare zi. Mama mea a propus să încerc să cânt la un instrument. Primul instrument la care m-am gândit la acea vârstă fragedă a fost vioara. La vârsta de 7 ani am început să învăț să cânt la vioară cu învățătorul de la școala elementară Ionel Mălaimare. După ce am împlinit 8 ani am continuat să învăț vioara cu regretatul profesor Todor Petrovici. Școala elementară de muzică am terminat-o la Zrenianin, iar în anul 2008 m-am înscris la Școala Medie de Muzică ,,Jovan Bandur”, secția vioară. În anul 2012 am dat admitere la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, specializarea Vioară. După absolvirea facultății m-am înscris studiile de masterat cu durată de 2 ani, după care am obținut titlul de master în muzică, specializarea vioară. În decursul studiilor a fost angajat în Orchestra Profesionistă ,,Banatul” din Timișoara, care este cunoscută ca fiind una dintre cele mai valoroase orchestre din România. Sunt foarte mândru că am făcut parte din această orchestră minunată în decursul studiilor universitare”, ne povestește Adrian Cebzan.

Interlocutorul nostru face parte din orchestra Casei de Cultură „3 Octombrie’’ din Satu Nou. Din anul 2007 a participat la foarte multe festivaluri în țară și străinătate. În mare parte, la toate dintre aceste festivaluri orchestra a obținut premii înalte și trofee. ,,Această orchestră a ajuns la un nivel înalt de performanță. Membrii acestei orchestre așteaptă cu mare drag repetițiile pentru a studia împreună și a face pregătiri pentru concerte și spectacole de înaltă calitate. Suntem foarte uniți și ne înțelegem foarte bine. Întotdeauna găsim soluții bune pentru a îmbunătăți calitatea și virtuozitatea orchestrei”, subliniază prof. mr. Adrian Cebzan.

Adriana PETROI

