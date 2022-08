Pentru prima dată se va prezenta pe scena festivalului în localitatea natală

Satu Nou are mulți soliști vocali și instrumentiști cu care se poate mândri. Mulți dintre ei vor urca pe scena din satul natal la ediția din acest an a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, prezentându-se atât în concurență, cât și în afara concursului. Totuși, la ediția de anul trecut a festivalului, organizată la Coștei, unul dintre soliștii instrumentiști din Satu Nou a obținut cel mai mare premiu. Adrian Stoian, interpret la saxofon, s-a clasat pe locul I. În acest an se pregătește pentru a-și etala cunoștințele muzicale pe scena din localitatea natală.

Adrian Stoian cântă la saxofon încă de la vârsta de 11 ani. Ne spune că a îndrăgit în copilărie instrumentul de care acum nu se mai desparte. De când a văzut prima dată saxofonul, a avut o mare dorință să încerce să cânte la acest instrument. Profesorul Alexandru Frianț l-a învățat să cânte la saxofon și i-a descoperit tainele acestui instrument.

De șase ani, Adrian cântă la instrumentul său preferat în cadrul Orchestrei de Muzică Populară a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. De zece ani este membru al fanfarei „Cultura” din localitate. De asemenea, Adrian cântă și în Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, de la reînființarea acesteia.

Sanela CRĂINEAN

