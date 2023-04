Piesa „Doamna ministru”, în premieră pe scena din Uzdin

La cea de-a 51-a ediţie a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, Trupa de Teatru „Todor Creţu Toșa” a Căminului Cultural „Doina” din Uzdin va prezenta piesa „Doamna ministru” de Branislav Nušić, în regia lui Mărgărit Ecovoiu.

„Suntem în total 12 actori amatori. Mă bucură foarte mult faptul că în fiecare an numărul actorilor amatori crește. Sunt foarte mândră de actori. Ei vin cu mare drag la repetiții și le mulțumesc cu această ocazie. Premiera va avea loc pe data de 6 mai la Uzdin. Plănuim să participăm și la întrecerile comunale şi la cele zonale. Ne vom prezenta și în alte sate”, a menționat directoarea Căminului Cultural „Doina”, Katarina.K.Ecovoiu.R.

Piesa pe care uzdinenii o prezintă în acest an, „Doamna ministru”, este a patra piesă regizată de Mărgărit Ecovoiu la Uzdin. „Îmi pare bine că ne-am reunit și anul acesta. Ne axăm, în general, pe comedii. Am ales o piese clasică, sârbescă. E un text fantastic, frumos, fluent, cu tematică actuală, fără să conteze că de atunci până acum au trecut 200 de ani. Ne-am gândit să facem totuși ceva mai inedit, să nu fie totul clasic, aşa că am făcut o altă aranjare a piesei.

Virginia PUIA

