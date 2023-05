Piesa ,,Doamna ministru”, într-un mod deosebit, pe scena CC ,,Doina” din Uzdin

Premiera a avut loc pe data de 13 mai, în regia lui Mărgărit Ecovoiu. Comedia dramaturgului Branislav Nušić, din 1929, una din cele mai celebre piese de teatru, a fost adaptată în numeroase producții de televiziune sau cinematografice. Iubitorii de teatru au vizionat piesa într-un alt mod, mai deosebit.

Regizorul Mărgărit Ecovoiu și actorii Trupei de Teatru ,,Todor Crețu Toșa”, au reușit să creeze un spectacol despre care se va vorbi mult timp de acum încolo. Piesa nu suferă de perfecțiune plictisitoare, dar este puternică, incitantă, dinamică, încărcată cu energie comică. Piesa a fost reîmprospătată cu o serie de motive noi, care îmbogățesc nivelul de sens al piesei, precum și valoarea sa comică. O piesă pentru a se povesti mai departe pentru o viață lungă și frumoasă teatrală, care va fi amintită ca o piesă care a înțeles serios chinul lui Jivca, chiar dramatic, la spitalul de psihiatrie, la care pacienții, 12 actori, în timpul pauzei au jucat teatru.

,,Nu există teatru care să nu fi jucat piesa respectivă. Ne-am gândit că totuși devine obositor să facem la fel, am făcut-o într-o altă viziune, la spitalul de nebuni. Problema, întotdeauna, a fost cu fondurile, pentru o scenografie trebuie bani, la fel şi pentru un regizor profesionist, iar muzica am stabilit-o de comun acord cu colegii. Probleme au fost şi cu costumele, şi aşa am ales varianta în pijamale. S-a făcut o lume nebună în nebunia noastră. Textul a fost prescurtat, deoarece este foarte greu să ai o piesă cu multe personaje, trebuie asigurată simetria, să nu fie tot aceleași mișcări, trebuie să ai parte de oameni cu care să poți lucra.

Când este vorba de actrița Laureta Onciu Ecovoiu, care a jucat pe doamna ministru, pot spune că este o actriță de un dinamism, care a purtat piesa două ore și ceva. Toată stima și respectul! Deoarece am păstrat elementele sau ticurile neuropsihiatrice ale pacienților care devin actori, să menţii tempoul acela de nebunie colectivă două ore și ceva, cred că nu e lucru ușor. Sunt sigur că nimeni nu a făcut la spitalul de psihiatrie așa ceva. Îmi pare bine că am reușit să realizăm această piesă”, afirmă regizorul-actorul Mărgărit Ecovoiu.

Virginia PUIA

