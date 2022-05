Piesa „Huooo”, o comedie interesantă

Duminică, pe data de 15 mai, în sala Teatrului Naţional „Sterija” din Vârșeț, a avut loc prezentarea piesei de teatru „Huooo”. Piesa a fost interpretată de actorii de la Teatru din Buzunar Galați. Piesa de teatru a fost scrisă de Ovidiu Mihaiță, în regia lui Dan Mirea. Personajele principale ale piesei jandarmul (interpretat de Theodor Crețu) și femeia pensionară (interpretată de Isabela Oancea). Piesa, dar mai ales scenografia deosebită, i-a încântat pe toți cei prezenți în sală.

Acțiunea piesei are loc într-o dimineață, în mijlocul orașului, unde se întâlnesc două persoane la un protest, care sunt separate de un gard al autorităților. Spectacolul pune aceeași oglindă în fața spectatorilor, dar rezultatul este mereu altul. Este vorba de o femeie în vârstă care este pensionară și care a venit la un protest, în unele situație este nemulțumită, în altele foarte plictisitoare, făcându-i probleme unui jandarm. Acţiunea care se desfășoară pe scenă este foarte dinamică și interesantă. Această piesă de teatru conține mult umor, cu replici care amintesc de comediile clasice, iar până la urmă cei doi ajung la un pact. Spectacolul „Huooo” este o comedie interesantă pe care cu toții am trăit-o sau o trăim în continuare. Acest spectacol a fost jucat și în Reșița, Lugoj, Deva, Galați. De la actrița Isabela Oancea am aflat că Teatru din Buzunar este unul pe care Galațiul și l-a dorit dintotdeauna ca o singură companie indepedentă de teatru formată exclusiv din profesioniști cu experiență în domeniu. La acest spectacol au fost prezenți și Maribel Popa, care este coordonatorul Scenei profesioniste în limba română din cadrul Teatrului Naţional „Sterija” și Snežana Udiski, directoarea Teatrului Naţional „Sterija”.

Vasilie PETRICĂ

