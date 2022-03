Plantele ne spun multe, doar că trebuie să le înţelegem

În acest număr îl prezentăm pe Misael Chavarría, care de 30 de ani cultivă cactuși și suculente. Această pasiune a descoperit-o întâmplător şi ne spune cum a început totul:



-În 2016, pe când eram profesor de germană la un liceu, unul dintre cei mai buni elevi ai mei mi-a spus că visa să îşi expună lucrările la New York. Pentru a-şi plăti excursia, vindea suculente. Chiar dacă nu știam nimic despre aceste plante, am decis să cumpăr două graptopetalum paraguayan pentru a-l susține. Acest gest mi-a schimbat viața pentru totdeauna. E clar că cele două plante s-au ofilit repede, dar nu am renunțat. Am început să învăț…



Astăzi am o mică seră, cu peste 300 specii de suculente, mai ales din genul Echeveria, care sunt pe acoperișul casei mele!

Zi de zi, ne confruntăm cu multe provocări, cum ar fi temperaturi de la -5 până la 40°C, vânturi puternice și furtuni. În ciuda acestui fapt, mă străduiesc să îmbunătăţesc condiţiile din locul în care îmi cultiv suculentele cu soluţii creative, pe bani puţini.

Datorită plantelor, viața mea s-a îmbunătățit în mare măsură. După o zi de muncă în laborator, ca doctorand, ajung acasă obosit. Îmi recapăt energia admirând plantele şi mă pot bucura de restul zilei. Cultivarea plantelor este cea mai bună terapie.



Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 19 martie 2022