Plantele nu trebuie folosite cu scop decorativ pentru că și ele au viață

În ediția din această săptămână o prezentăm pe Sofia Avalos. Are 25 de ani și locuiește în Colima, Mexic. A creat ,,Diario de Plantas”, un fel de blog în care prezintă plantele sale și modul în care le îngrijeşte. O găsiţi pe Instagram, YouTube și Facebook sub același nume.

Iată ce ne-a povestit Sofia:

,,Toată copilăria am fost înconjurată de plante în grădina bunicii, dar de aproape patru ani cultiv plante în grădina mea proprie. M-am mutat într-un alt oraș și pentru a da viață noii mele case a fost nevoie să fac rost de plante. Habar nu aveam cum să le îngrijesc, așa că am început să fac cercetări în ceea ce priveşte numele plantelor și modul de îngrijire. În plante am descoperit o lume cu totul nouă. Ciclurile lor de viaţă şi modul în care se schimbă cu fiecare anotimp mă uimesc. Încetul cu încetul, am adăugat mai multe plante la mine în grădină.

Prima plantă pe care am primit-o a fost un cactus de la mama, dar care nu a rămas în viaţă pentru mult timp. Mi-am început colecţia cu cinci exemplare: Euphorbia Milli (cunoscută și sub numele de coroana lui Hristos), Pachypodium Lamerei (zisă Palma de Madagascar), lemnul brazilian (Dracaena Fragrans), piciorul elefantului (Beaucarnea recurvata) și o plantă care în Mexic este cunoscută sub numele de „fată”. Nu am reușit să-i găsesc numele adevărat.



Nu mai ştiu numărul de specii de plante pe care le am, dar s-ar putea să fie peste o sută.

În localitatea în care trăiesc vara este un sezon ploios cu temperaturi maxime de 31 de grade Celsius și cu umiditate de până la 90%.

Nu este un climat ideal pentru suculentele mele, așa că am redus udările și am aplicat fungicid ca să previn apariția ciupercilor dăunătoare. În acelaşi timp, plantele tropicale de frunze adoră umiditatea ridicată. Încerc să le ud cu apă de ploaie care conţine substanțe nutritive. În timpul iernii, temperatura nu scade prea mult, așa că nu am multe probleme.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 37 din 11 septembrie 2021