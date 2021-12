Plenitudinea simţirii lirice

La un an după ce a publicat la Editura ,,Libertatea” volumul de poezii ,,Vredelo je”, Grozdana Crepajac ne invită la o dublă reîntâlnire prin creație. Poeta revine cu două volume de versuri în limba sârbă, dintre care unul este de poezie haiku.

Ca și în volumul anterior, ,,Domine” vine cu o poezie de un lirism profund, o poezie scrisă într-o limbă sârbă elevată, cu o plenitudine a expresiei. Spre deosebire de volumul ,,Vredelo je”, în care am avut ocazia să citim o poezie centrată pe dragostea candidă, cea care poate fi mecanismul ce pune în mișcare toate rotițele, dar și forța care aduce un sentiment de întristare, în ,,Domine” este dominantă tema reculegerii, a căutării de sine. Cuvintele devin impetuoase în fața gândurilor fulminante. Urmărim metamorfozele eului liric care ,,a îmbrățișat stejarul ca să / capăt puterea lui” (să nu uităm de conotațiile mitice ale stejarului, un arbore care reprezintă tocmai puterea și protecția), un eu liric care ,,se schimbă precum un cameleon” şi care caută un nou început (,,tremurul inimii, șoptind / mirosul primăverii / nectaruri hrănitoare, / și zborul fluturelui”. Avem un eu liric perfect conștient de sine, care știe că ,,trezirea aduce ziua de mâine”, un eu liric care își acceptă neputința (,,În zadar încerc să mut soarele din loc”) și care știe că ,,să întinzi mâinile,/fără regrete,/către viața care trece/este o intelingență”.

Așadar, cunoaștem un eu liric ajuns la maturitate, care știe că revenirea la sine îl reîntregește. ,,Domine” este, prin urmare, un volum despre trezirea la viață, despre căutări, despre tăria de care omul are nevoie pentru a merge mai departe.

De ce ,,Domine”? Gândul ne duce imediat la efectul domino și la reacțiile în lanț, la faptele care sunt cauza altor întâmplări. Cum se aplică aceasta la poezia Grozdanei Crepajac? Am putea spune că o revelație duce la alta și că astfel eul liric se reculege, se reface și se reîntregește.

O poezie cu totul diferită ca formă găsim în volumul ,,Kapljica rose“. Este vorba despre poezia haiku. Tema poeziei haiku este, în general atitudinea omului față de viață și natură. Dacă citim poezia haiku scrisă de Grozdana Crepajac, observăm că autoarea și aici reia motivele pe care își clădește, la modul general, universul poetic.

Marina KALKAN

