Plimbare prin Atena sârbească

O destinaţie la Novi Sad este Cetatea Petrovaradinului care înfrumuseţează malul Dunării din Petrovaradin. Cetatea, construită în perioada 1692-1780 de către austrieci pentru apărarea oraşului de turci, este deosebit de frumoasă iluminată, în orele serii, mai ales dacă o privim de pe malul Dunării de către Novi Sad. În aceste momente cetatea are un aspect magic, strălucind în noapte, în timp ce luminile ei se oglindesc în Dunăre împreună cu podul care leagă Novi Sad cu Petrovaradinul. Acest pod este numit ,,Duga” sau ,,Curcubeul”, pentru că lucește în culorile curcubeului.

Dacă ajungeți la cetate ziua, aveți ocazia să vizitați un şir de galerii de artă unde expun cei mai cunoscuţi pictori novosădeni. Pe cetate să află cafenele și un restaurant, așa că aveți unde să vă relaxați după o plimbare lungă.

După ce cunoașteți cetatea în exterior, aveți ocazia să vedeți și interiorul în tururi ghidate. Vă avertizez să nu vă avântați singuri în această aventură, pentru că vă puteţi pierde în catacombele încă neexplorate. Se zice că subsolul cetăţii este mult mai mare decât am crede când privim cetatea din exterior. Nimeni nu a explorat tot subsolul, pentru că o parte este îngropată.

Am amintit deja plimbarea pe malul novosădean al Dunării, pe care o recomandăm să o faceți atât pe timp de noapte, cât și în timpul zilei.

În anii trecuți cheiul a fost renovat și adaptat practicării diferitelor sporturi: alergat, plimbare cu bicicleta sau datul cu rolele, antrenamentele în aer liber, baschet… Un mare număr de cetăţeni vin pe chei pentru plimbări.

De aici puteți ajunge în campusul universitar unde se află cele mai multe facultăţi ale Universităţii din Novi Sad. Universitatea are în total 14 facultăţi, dintre care majoritatea sunt la Novi Sad. Altele se află la Sombor, Subotica şi la Zrenianin. La Novi Sad se află facultățile de Filosofie, Agricultură, Drept, Tehnologie, Economie, Ştiinţe Tehnice, Medicină, Matematică și Ştiinţe ale Naturii, Sport şi Educaţie Fizică, precum și Academia de Arte. Campusul universitar este și un loc frumos pentru plimbări. La Novi Sad se adună un număr mare de studenţi, având în vedere că Universitatea din Novi Sad este a doua după mărime printre şase universităţi de stat din Serbia.



Vă sfătuim să faceţi o plimbare şi prin centrul oraşului unde se află numeroase clădiri care datează de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Aceste clădiri se pot lăuda cu faţade splendinde. Oraşul Novi Sad se poate mândri cu faptul că toate clădirile vechi din centru au o faţadă nouă şi frumoasă. În centru se află Biblioteca Orăşenească, Teatrul Naţional Sârb, Muzeul Voivodinei, Muzeul de Artă Contemporană, Matica Srpska şi Academia de Arte.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 21 din 29 mai 2021